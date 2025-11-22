Většina žen se bojí podnikání v IT, ukázal průzkum
- Vstup do oboru IT vnímají ženy jako těžký, uplatnění v technologických a IT oborech mají za komplikovanější než muži. Bylo to jedno z témat konference Femme15.
- Účastnice debaty apelovaly na nutnost dávat úspěšným ženám v technologiích větší hlas v médiích a kritizovaly absenci vládních programů na podporu ženských startupů.
Žen, kterým by se podařilo uspět v IT oborech, není v České republice mnoho. Toto téma podrobně probrala během konference Femme15 mentorka a ambasadorka projektu Women in Tech Linda Štucbartová se svými hosty – Kristýnou Mertlovou, ředitelkou a zakladatelkou seznamovací platformy Mingly pro osoby se sociálním či zdravotním znevýhodněním, a Julií Slavík, manažerkou v týmu VCS společnosti Deloitte a zakladatelkou komunity Holky v Metaverse.
Průzkumy podle Štucbartové ukazují, že 79 procent respondentek z generace Z a mileniálek vnímá uplatnění v technologických a IT oborech pro ženy jako komplikovanější než pro muže. Třetinu dotazovaných žen by komplikace odradily od budování kariéry ve zmíněných oborech.
Projekt Women in Tech, který je podporovaný mimo jiné i Hospodářskou komorou ČR, se snaží již čtvrtým rokem tuto situaci změnit.
„Chceme ukazovat, že holky v technologiích jsou skvělé podnikatelky,“ tvrdí ambasadorka projektu Linda Štucbartová, lektorka a mentorka, která je také zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny a viceprezidentkou Česko-izraelské obchodní komory.
Ženy mají mentory, ale ne sponzory
Největší problém podle žen, které nad tímto tématem debatovaly na konferenci Femme15, je shánění sponzorů. „V korporátních společnostech už to nějakým způsobem funguje, ale důležité jsou i různé programy nebo komunitní sdružení. Tedy místa, kde mají ženy úspěch a muži je mají možnost vidět v akci,“ míní Kristýna Mertlová.
Klíčem k úspěchu může být i to, že se ženy začnou sponzorovat mezi sebou. Podle Julie Slavík se situace v tomto ohledu už lepší. „Posledních pár let mám kolem sebe spoustu sponzorek – žen. Já sama to dělám přirozeně také.“
Podle Kristýny i Julie mají ženy z technologických oborů strach i proto, že jsou v něm tak málo zastoupeny. I ony se ke svému úspěchu dostaly spíš náhodou. „Ženám bychom měli dávat hlas i v médiích. Dneska jsou slyšet všude hlavně mužské názory,“ upozornila Julie Slavík a Kristýna Mertlová doplnila: „Když jsem se ptala ministra průmyslu a obchodu, zda vláda plánuje program pro ženy, které chtějí založit start-up, odpověděl, že nic takového nechystají. I to je podle ní důvod, proč startupy v Česku tak neexcelují.“
Mertlová se Slavík promluvily o tématu na prvním ročníku konference Femme15. Konala se v září v pražském Mánesu a je zaměřená na úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry.
Jedním z mediálních partnerů byl podcast FLOW. Záznam tohoto diskuzního panelu najdete ve videu v těle článku.