CSG míří na burzu. Skupina jedná o IPO, ve hře je Amsterdam

Majitel Viktorie Plzeň Michal Strnad, jeden z nejbohatších Čechů

Majitel Viktorie Plzeň Michal Strnad, jeden z nejbohatších Čechů Zdroj: FCVP

ČTK
ČTK , čer
  • CSG zvažuje IPO zhruba 15 procent akcií, pravděpodobně na burze v Amsterdamu, aby získala kapitál na další akvizice.
  • Podle SIPRI je skupina nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním zbrojním trhu, který dál těží z vyšších výdajů na obranu.
  • Ocenění ani objem výnosů Strnad nekomentuje, jako orientační srovnání ale zmiňuje německý Rheinmetall.

Česká zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) zvažuje vstup na burzu prostřednictvím nabídky zhruba 15 procent akcií. Agentuře Reuters to řekl majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získané prostředky by firma využila na další fúze a akvizice. Skupina nyní jedná s bankami, přičemž případné IPO by se s největší pravděpodobností uskutečnilo v Amsterdamu. Konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo.

„Záleží to na mnoha faktorech, ale pečlivě je poslouchám a vytvářím si vlastní názor,“ řekl Strnad Reuters. Doplnil, že banky doporučují uvést na burzu přibližně 15 procent podniku.

Podle nejnovějších dat Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska meziročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota tohoto trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů, tedy zhruba 65 bilionů korun.

Zbrojařské akcie v kurzu

Zbrojařské akcie jsou v poslední době výrazně v kurzu kvůli růstu obranných výdajů zemí NATO v reakci na ruskou válku proti Ukrajině. Vstup na burzu proto zvažují i další výrobci, včetně francouzsko-německé skupiny KNDS, připomíná Reuters.

Strnad uvedl, že případný vstup CSG na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Potvrdil tak dřívější informace agentury Bloomberg.

O konkrétní výši prostředků, které by IPO mohlo přinést, se vyjadřovat nechtěl. Jako orientační srovnání ale zmínil německého zbrojařského lídra Rheinmetall.

„Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO, nemáte německou armádu (jako zákazníka), a to vám něco napoví,“ uvedl Strnad. „Ale samozřejmě nečekáme ocenění jako Rheinmetall,“ dodal.

VIDEO: Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny

Video placeholder
FLOW: Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny • Zdroj: e15

Pokud by se ocenění CSG odvíjelo od valuace Rheinmetallu, mohla by mít skupina podle výpočtů Reuters založených na datech LSEG podnikovou hodnotu v rozmezí 34 až 50 miliard eur před započtením případné slevy. Bloomberg dříve s odkazem na své zdroje uvedl, že cílová hodnota CSG se pohybuje kolem 30 miliard eur.

CSG v tuto chvíli zvažuje pouze zalistování v Amsterdamu. Možnost pozdějšího vstupu i na pražskou burzu ale Strnad nevyloučil.

Skupina CSG patří mezi klíčové evropské výrobce dělostřelecké munice a v tomto segmentu začala výrazně expandovat už před plnou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.            

