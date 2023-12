5G je zatím spíš marketing, říká končící šéf T-Mobilu. Zákazníci rozdíly v rychlosti dat nepoznají

Operátoři po celém světě do 5G výrazně investovali, mají ale problém přesvědčit uživatele, že nové sítě potřebují. Zatímco 4G přineslo revoluční služby jako Uber, Spotify, WhatsApp a řadu dalších, v repertoáru 5G takovéto takzvané killer aplikace chybějí. Operátoři se proto snaží mířit na průmysl a nabízet mu například privátní 5G sítě jako náhradu za Wi-Fi, komerčních instalací je ale na domácím trhu minimum.

Překážkou v přijetí 5G byly také drahé telefony podporující nový standard. T-Mobile proto loni na podzim uvedl na trh vlastní smartphone T Phone. „Cílem bylo udělat levné zařízení, které pro uživatele udělá 5G dostupnější. Na T Phonu nevyděláváme žádné peníze, slouží jako nástroj pro získávání zákazníků na 5G,“ vysvětlil Perdomo. Tuzemský T-Mobile je podle jeho slov v prodejích T Phonů nejúspěšnější v rámci skupiny Deutsche Telekom, přesná čísla ale nekomentuje.

Zákazníci, kteří už 5G využívají, podle T-Mobilu v průměru sice platí o něco více než ti na 4G, ale to není nutně dané samotnou novou sítí. 5G v minulosti podporovaly hlavně dražší telefony, na které operátor dává největší slevy, díky čemuž si lidé berou dražší tarify s větším objemem dat. „Zákazníky dostáváme z nižších tarifů na vyšší díky větším dotacím na lepší telefony,“ shrnul Perdomo.

Pozice 5G se ještě může vylepšit, jakmile T-Mobile provede kompletní modernizaci sítě. Dnes je signálem 5G pokryto asi 70 procent populace, jde ale o síť na pozadí stále využívající základy ze starší generace. V budoucnu se „do akce“ dostanou modernizované jádro sítě nebo další frekvence, což umožní nasazení nových funkcí nebo nižší odezvu sítě.

T-Mobile proto rozjel tendr na dodavatele nového jádra sítě s tím, že obměna by mohla být hotová zhruba do dvou let. Soutěž na nové jádro vypsalo rovněž konkurenční O2, které zároveň plánuje zbavit se technologií dodavatelů z Číny. O tyto zakázky mají podle informací e15 eminentní zájem velcí poskytovatelé cloudů, jako jsou Amazon nebo Microsoft. „Obecně aktivity postupně stěhujeme do cloudu,“ naznačil Perdomo.

Zkušený telekomunikační manažer také krátce okomentoval prodej poskytovatele internetu Nej.cz, kterého letos od skupiny Kaprain Karla Pražáka získala společnost Cetin spadající pod PPF.

Spojení Nej.cz a Cetinu schválil antimonopolní úřad (ÚOHS), ovšem s několika podmínkami. Cetin má například zachovat velkoobchodní nabídku nebo k síti poskytovat otevřený a nediskriminační přístup. Český telekomunikační úřad ale chystá takzvanou deregulaci, kde by podmínky mohly být zmírněny. Proti tomu se ozval Vodafone, načež ČTÚ slíbil, že podmínky ÚOHS ve svém šetření zohlední.

„Nej.cz působil jako konsolidátor menších providerů a teď je sám součástí konsolidace. Podobná spojování budou pokračovat. Na posilování sítí potřebujete velké finanční prostředky, což si mohou dovolit zejména velcí hráči,“ popsal Perdomo.

Průměrný výnos T-Mobilu na jeden přenesený gigabajt je podle ředitele ve zdravých hodnotách umožňujících investice do dalšího rozvoje. A to i přesto, že výrazně rostou náklady, energie například v posledních zhruba dvou letech vyskočily o 600 procent. Průměrná spotřeba dat na uživatele pak je 14,12 gigabajtu měsíčně. Čtyřicet procent tarifních zákazníků T-Mobilu už využívá neomezená data.

Perdomo jako ředitel T-Mobilu skončí ke konci roku. Poté se přesune na pozici šéfa strategie v mateřském Deutsche Telekomu. Nadále chce žít v Praze a do centrály v Bonnu bude dojíždět. „Byla to moje jediná podmínka,“ popsal s tím, že si Česko oblíbil – tedy kromě byrokracie kolem výstavby, což prý výrazně prodlužuje a zdražuje výstavbu optických sítí.

Operátor za Perdomoa hledá nástupce, dočasné vedení převzal technický ředitel Vladan Pekovič. Perdomo má v DT řešit nové oblasti, do kterých by se operátor měl vrhnout mimo tradiční telekomunikace, aby zvýšil marže a vliv vůči technologickým firmám. „Může jít o finanční služby nebo reklamu,“ naznačil končící ředitel.