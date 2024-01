Akcionáři a věřitelé francouzského Casina schválili Křetínského záchranný plán

Konsorcium, v jehož čele stojí Křetínský, usiluje o restrukturalizaci řetězce Casino, kterému by jinak hrozil bankrot. Společnost Casino minulý týden uvedla, že konsorcium bude po dokončení plánu restrukturalizace vlastnit a ovládat 53,7 procenta jejího základního kapitálu. Podíl ostatních akcionářů se výrazně naředí.

Tento týden konsorciu převzetí kontroly nad firmou Casino povolila Evropská komise. Plán předpokládá, že Casino dostane čerstvý kapitál za 1,2 miliardy eur (téměř 30 miliard Kč) a že firma sníží dluh o 6,1 miliardy eur. Na konci roku 2022 firma dlužila 6,4 miliardy eur.

Akcionáři a věřitelé Casina podle dnešní zprávy schválili zrychlenou ochrannou proceduru, do které podnik vstoupil v říjnu. Tato procedura umožňuje budoucímu vedení podniku dokončit dohodu o restrukturalizaci dluhu.

Daniel Křetínský

majoritní vlastník skupiny EPH

Díky prosperujícímu energetickému byznysu postupně snižuje náskok rodiny Kellnerových v žebříčku nejbohatších Čechů. Jmění většinového majitele EPH podle odhadů e15 již přesáhlo hranici 300 miliard korun. Ještě v první polovině minulého roku byl Křetínský členem předchozího poradního výboru rodiny Renáty Kellnerové, který vznikl po úmrtí Petra Kellnera. Vedle Jiřího Šmejce a donedávna menšinového akcionáře PPF Ladislava Bartoníčka radil rodině ohledně strategie a investic. Výbor však postupně utlumil svou činnost a rodina Kellnerových jej v závěru roku nahradila novým sborem, v němž už Křetínský není. Letos by mohl dokončit ovládnutí jedné ze dvou divizí francouzské technologické skupiny Atos. Do úspěšného konce pravděpodobně dotáhne také převzetí sítě supermarketů Casino Guichard-Perrachon. Zájímavé bude sledovat, jak se vyvine snaha Křetínského o investici do ocelářské divize německého konglomerátu Thyssenkrupp. Český byznysmen by tím ještě více posílil pozici významného evropského hráče nejen v sektoru energetiky.