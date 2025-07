Volby do Sněmovny by vyhrálo ANO s téměř 31 procenty hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Druhé místo by obsadila koalice Spolu s 20 procenty. Do dolní komory by se dostaly také STAN, SPD, Piráti a Stačilo!. Motoristé sobě by se 3,5 procenta zůstali pod hranicí vstupu.