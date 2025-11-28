Konec éry Nvidie v Číně? Baidu rychle vyplňuje miliardovou čipovou mezeru, snaží se i Alibaba a Tencent
- Baidu posiluje pozici čínského domácího výrobce AI čipů a míří do prostoru uvolněného po Nvidii a Huawei.
- Analytici čekají explozi tržeb firemní divize Kunlun, které mají do roku 2026 vzrůst až šestinásobně.
- Nedostatek špičkových čipů v Číně zvyšuje poptávku po domácích řešeních a otevírá Baidu strategické příležitosti.
Technologický gigant Baidu se stává jedním z klíčových čínských hráčů v oblasti čipů pro umělou inteligenci a profiluje se jako vyzyvatel Huawei v situaci, kdy se oba snaží zaplnit mezeru po lídrovi trhu Nvidii. Ta je nyní ze země z více důvodů vytlačována. Na vývoj upozornil server CNBC.
Firma Baidu, která je spíše známá jako největší čínský vyhledávač, v posledních letech přeorientovala svůj byznys na autonomní řízení a AI. Jeho součástí je i většinově vlastněná dceřiná firma Kunlunxin, která navrhuje vlastní čipy.
Několik analytiků investičních bank v posledních týdnech zvýšilo výhled pro akcie Baidu s odkazem na polovodičový byznys a předpověď, že tato jednotka získá více domácích zakázek.
Na trhu je živo
V tomto měsíci Baidu představilo pětiletý plán pro čipy Kunlun AI, počínaje modelem M100 v roce 2026 a M300 v roce 2027. Firma už využívá kombinaci vlastních čipů ve svých datových centrech pro provoz modelů ERNIE spolu s produkty Nvidie.
Baidu vydělává prodejem čipů třetím stranám budujícím datová centra a také pronájmem výpočetní kapacity prostřednictvím svého cloudu. Snaží se profilovat jako takzvaný full-stack poskytovatel AI – od čipů, serverů a datových center až po modely a aplikace.
Čipový byznys zjevně nabírá na síle. Letos získala Kunlunxin zakázky od dodavatelů China Mobile, jednoho z největších mobilních operátorů v zemi.
„Kunlunxin se stala předním domácím vývojářem čipů pro AI, zaměřeným na výkonné čipy pro trénování a inferenci velkých jazykových modelů, cloud computing a telekomunikační a enterprise zátěže,“ uvedli analytici Deutsche Bank tento měsíc.
Politika odstartovala změnu rozložení sil
Ačkoli jsou GPU od Nvidie považovány za nejpokročilejší čipy pro trénování a provoz AI, americká vláda zakázala firmě prodávat její špičkové produkty do Číny. Podle zpráv Peking navíc přesvědčuje domácí firmy, aby nekupovaly model H20 – méně výkonný čip Nvidie určený pro Čínu a povolený k exportu.
S Huawei – dosavadním tahounem čínského trhu čipů – mimo hru analytici očekávají, že Baidu zaplní mezeru a jeho čipový byznys čeká prudký růst. „Domácí poptávka po AI výpočtech v Číně zůstává silná a firmy stále více nakupují od domácích poskytovatelů,“ uvedla banka JPMorgan ve své nedávné zprávě.
Analytici investiční banky očekávají, že tržby Baidu plynoucí z byznysu s čipy vzrostou šestinásobně a v roce 2026 dosáhnou osmi miliard jüanů (1,1 miliardy dolarů). Analytici investiční banky Macquarie odhadují, že hodnota čipové divize Kunlun by mohla dosáhnout asi 28 miliard dolarů.
Baidu ale není jediným čínským technologickým gigantem vyvíjejícím vlastní polovodiče. Nové generace AI čipů vyvíjí například také Alibaba.
Nedostatek AI čipů zasahuje Čínu
Úsilí Baidu o vývoj čipů přichází ve chvíli, kdy čínské technologické firmy hlásí nedostatky v dodávkách. Šéf Alibaby Eddie Wu pro CNBC uvedl, že „nabídková strana bude v příštích dvou až třech letech poměrně velkou brzdou“, především kvůli komponentám a čipům potřebným pro budování datových center.
Tencent oznámil, že jeho kapitálové výdaje pro rok 2025 budou nižší, než se původně plánovalo. Prezident firmy Martin Lau ale dodal, že to není kvůli slabé poptávce, nýbrž kvůli nedostatku dostupných čipů, do kterých by bylo možné investovat. „Nejde o změnu naší AI strategie… Je to změna v dostupnosti AI čipů,“ řekl.
Na nedostatku se podílí globální poptávka a úzká hrdla v dodavatelském řetězci polovodičů. K tomu se přidává americká blokace čipů Nvidia pro Čínu. Tamní firmy se snaží situaci mírnit používáním skladových zásob a zefektivňováním modelů, aby z čipů získaly více výkonu.
Současně má Čína vlastní výrobní problémy: největší domácí výrobce SMIC nedokáže konkurovat lídrům jako TSMC v technologii ani v objemu výroby, což omezuje schopnost země pokrýt domácí poptávku.