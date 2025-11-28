Čtyři sta tisíc za metr použitého bytu. Praha napsala další dějství českého realitního šílenství
- Pražské ceny za metr čtvereční prorazily další psychologickou hranici.
- Astronomické částky se nevážou pouze na luxusní byty velkých rozměrů, ale i na ty nejmenší jednotky v architektonicky cenných a unikátních lokalitách metropole.
- Realitní kanceláře sice tyto nemovitosti prezentují jako skvělou investici, odborníci však nabádají k opatrnosti.
Píše se listopad roku 2015 a metr čtvereční pražského bytu stojí kolem 62 tisíc korun. Poměrně prostorný třípokoják byl tehdy k mání za něco málo přes čtyři miliony korun. Kdo koupil byt o rok dříve, dopočítal se jedenáctiprocentního zhodnocení. Kdo nákup nestihl, lamentoval, že ceny rostou příliš rychle.
Po deseti letech se způsob hodnocení investice do bytu nijak nezměnil, čísla jsou ale řádově vyšší. Ceny za metr těch nejvíce niche bytů v metropoli navíc překročily další psychologickou hranici, kterou si zájemce o bydlení před deseti lety vůbec nedokázal představit. A šokem mohou být i dnes.
Pro mnoho lidí to bude snové místo k životu: byt na pražském Václavském náměstí v šestém patře s balkónkem a krásným výhledem na pitoreskní pelmel novoměstských střech. Dobře, garsonka nebývá zrovna masovým snem Čechů o bydlení. Dvacetimetrový apartmán pod střechou osobité funkcionalistické budovy může být přesto ideálním útočištěm pro zámožného jednotlivce. I toho ale může zbrzdit cena – ta posouvá dosavadní vnímání cen bytů v metropoli ještě vysoko nad rámec běžné představivosti. A to s cenou za metr atakující 450 tisíc korun. Na dvacetimetrovou garsonku si tak zájemce musí připravit necelých devět milionů korun.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!