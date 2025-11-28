Veřejnost osloví elektroauto do 800 tisíc korun. Trh jde tímto směrem, říká Arnošt Barna z Kia Czech
Prodej elektromobilů se letos v Evropě zotavil z loňského poklesu, ale jen mírně překonává rok 2023. Výraznější nástup mohou přinést levnější vozy, na které trh podle zasvěcených čeká. „Odborníci se shodují, že rozpětí atraktivní pro širokou veřejnost je 600 až 800 tisíc korun,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech v podcastu Trendy v udržitelnosti, který ve spolupráci s e15 přináší projekt [ta] Udržitelnost.
Přechod k elektromobilitě je v Evropě pomalejší, než se původně očekávalo. Slibný vzestup trvající od začátku dekády přerušil loňský rok, kdy tržní podíl bateriových vozů meziročně klesl o procentní bod na 13,6 procenta. Letos je zatím nad 16 procenty, což ale stále znamená zpomalení předchozí trajektorie.
Některé automobilky přehodnocují dříve oznámené plány a šlapou na brzdy, jiné svou sázku na elektrický pohon nevzdávají. Patří mezi ně jihokorejská značka Kia, která již před mnoha lety začala investovat do vývoje alternativních technologií. Protože před 20 lety ještě nebylo zcela jasné, kam se vývoj bude ubírat, snažila se podle generálního ředitele Kia Czech Arnošta Barny vyvinout co možná nejširší portfolio produktů. „Investovali jsme do vývoje desítky miliard eur, a to domácí cvičení jsme si udělali už před dlouhou dobou,“ říká.
Kia tak má dnes v nabídce hybridy, plug-in hybridy, čistě bateriové elektromobily a patentovala si své řešení také pro vodíkový palivový článek. „Zatím to vypadá, že převládajícím směrem jsou bateriové elektromobily. Hybridy poslouží na přechodnou dobu, než dojde k vyjasnění kolem ukončení prodeje spalovacích vozů,“ předpovídá Barna.
Evropská unie se rozhodla, že prodej aut na fosilní paliva ukončí od roku 2035. V poslední době ale sílí debaty, zda toto rozhodnutí nebude třeba přehodnotit. „Nemyslím si, že by došlo k úplnému opuštění této cesty. Spíše se bavíme o umožnění určité flexibility pro výrobce,“ soudí Barna. Jednání mezi evropským sdružením ACEA a Evropskou komisí podle něj spíše povedou k určitému rozvolnění termínů. Například k mírnému odkladu úplného zákazu anebo k zachování výjimky pro malé procento spalovacích vozidel, která ale budou muset splnit velmi přísné emisní limity.
Menší a levnější
Kia každopádně neustává v elektromobilní ofenzivě. V roce 2027 chce mít v nabídce 15 bateriových modelů, z toho14 v Evropě. V Česku hodlá být už koncem letoška na čísle 10. Širší nabídka znamená možnost oslovit větší okruh zákazníků, evropský trh dnes ale čeká zejména na cenově dostupnější modely, které by mohly být přelomem na cestě k nové mobilitě.
Experti se podle Barny shodují, že rozpětí atraktivní pro širokou veřejnost je v českých podmínkách 600 až 800 tisíc korun a stále víc automobilek míří tímto směrem. Příkladem je samotná Kia. Před lety přišla se svým vlajkovým modelem EV6, který nabídl 800 voltovou architekturu umožňující velmi rychlé dobíjení a prodloužený dojezd. Cenovka se pohybovala nad milionem korun. Po tomto evropském vozu roku 2022 následoval EV9 – pětimetrové SUV postavené na stejné platformě jako EV6. Pak už se ale modelová nabídka automobilky stočila do nižších kategorií.
Její loňský bestseller, crossover EV3, se dostal s dolní hranicí ceny pod 900 tisíc. Letošní novinka EV4 má ambici zastat úlohu rodinného auta. Na evropského zákazníka cílí provedení hatchback, cena začíná nad 900 tisíci. V první půli příštího roku pak přijde EV2. „Bude to městský automobil menších rozměrů, ale velmi prostorný uvnitř, což umožní použití pro běžné rodinné potřeby,“ přibližuje Barna.
Na parametrech novinek zároveň ilustruje technologický rozvoj bateriových vozidel. „U EV4 jsme na 623 až 635 kilometrů dojezdu na jedno dobití podle provedení karoserie, čímž se tento vůz stal našim premiantem v tomto parametru,“ uvádí Barna čísla, která před pár lety byla pro elektromobil špičkovými hodnotami.
České zpoždění
Zájem o elektrické vozy roste i v Česku, jenže domácí zákazník je konzervativnější, navíc stále disponuje nižší kupní silou, než je běžné v západní Evropě. Letošní tržní podíl aut čistě do zásuvky dosáhl zatím nebývalých 5,6 procenta, to je ale stále jen třetina evropského průměru. „Předpokládám, že budeme následovat se zpožděním evropský trend a nárůst podílu elektromobilů bude zrychlovat,“ říká Barna. Pozorovat to lze podle něj i v jiných částech EU, kde je nástup elektromobility pomalejší.
Zlom by podle něj mohla přinést výraznější státní podpora, která bude mít dlouhodobý charakter. Krátkodobé pobídky, ke kterým stát sáhnul v minulých letech, pomohou nárůstu v daném roce, ale po jejich ukončení se trh vrací zpátky. „Proto voláme po dlouhodobé strategické podpoře elektromobility od státu,“ říká Barna.
Prospěšný je podle něj určitě také rozvoj dobíjecí infrastruktury. „Ten u nás jde v posledních letech velmi rychlým tempem dopředu,“ chválí šéf Kia Czech.
Které elektroauto Kia se zapsalo do Guinessovy knihy rekordů? Kolik peněz korejská automobilka plánuje investovat do alternativních pohonů do konce dekády? A jaké nedávno futuristické schopnosti elektroaut už se staly realitou? Nejen o tom mluví v rozhovoru Arnošt Barna.