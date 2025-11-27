Už tři roky maluje ptáčky pro Ukrajinu, vybrala skoro pět milionů. Giving Tuesday ocenily inspirativní příběhy
- Asociace společenské odpovědnosti ve čtvrtek předala ceny desátého ročníku Giving Tuesday Awards.
- Ocenění udělované k desátému výročí Giving Tuesday, celosvětového hnutí štědrosti a dobrých skutků, vyzdvihlo osm projektů a Osobnost desetiletí.
- Osobností desetiletí se stal filantrop a spoluzakladatel investiční skupiny RSJ Libor Winkler.
Mezi nejvýraznějšími jmény letošních vítězů je investor a spolumajitel skupiny RSJ Libor Winkler. Dlouhodobě patří k nejviditelnějším individuálním dárcům v Česku – podporuje vědu, vzdělávání i kulturu a filantropii staví na systematičnosti a dlouhodobosti. Sám o sobě v rozhovorech opakovaně mluví jako o člověku, kterého víc naplňuje smysluplná pomoc než spotřeba – a v českém prostředí je spojován mimo jiné s podporou vědy prostřednictvím Nadačního fondu Neuron.
Nejinspirativnějším individuálním příběhem štědrosti jsou „ptáčci pro Ukrajinu“ od Lenky Benešové. Od prvních týdnů ruské invaze věnuje každý den hodiny malování akvarelových ptáčků, které posílá lidem jako poděkování za dar na pomoc Ukrajině. Z jednoduché odměny za dar se stala dlouhodobá mikrofilantropie: každý obrázek symbolicky připomíná konkrétní příspěvek a zároveň motivuje další dárce. Její „ptačí armáda“ už inspirovala více než tisíc lidí a vybrala přes 4,5 milionu korun.
Zvláštní ocenění za osobní obětavost získala Petra Mydlová, která podle nominace mimo svou práci ve volném čase zachraňuje opuštěná zvířata a hledá jim nové domovy. V kontextu Giving Tuesday je to připomínka, že filantropie nestojí jen na velkých rozpočtech, ale i na „neviditelné“ každodenní péči a čase.
Vohánkův Eurowag ocenili za firemní dobročinnost
V kategorii firemní dobročinnosti uspěla společnost Eurowag byznysmena a filantropa Martina Vohánky. Jádrem oceněného přístupu je zaměstnanecké zapojení: lidé ve firmě mohou nominovat projekty a hlasováním rozhodují, kam půjde podpora. Online nástroj pro rozdělování prostředků popisuje i Nadace Via, která pro Eurowag spravuje dárcovský fond – a zdůrazňuje právě model, kdy o pomoci spolurozhodují zaměstnanci napříč firmou.
Další zvláštní ocenění získal hokejový klub HC Sparta Praha za projekt Sparťanská krev, který už řadu let motivuje veřejnost k dárcovství krve a pomáhá také s náborem do registru dárců kostní dřeně. Klub dlouhodobě staví na jednoduchém principu: spojit fanouškovskou komunitu se společensky užitečným návykem – pravidelným dárcovstvím.
V kategorii Nezisková organizace zaujala Armáda spásy a její Nocleženka
V neziskové kategorii uspěla Armáda spásy s projektem Nocleženka – poukazem v hodnotě 100 korun, díky němuž může člověk bez domova strávit noc v teple a bezpečí. Program je postavený tak, aby šlo o rychlou, srozumitelnou pomoc, kterou lze snadno darovat i v malých částkách – a zároveň aby kontakt s noclehárnou znamenal i možnost další sociální podpory.
Zvláštní ocenění za kultivaci komunity hudbou získala Police Symphony Orchestra z Police nad Metují. Dobrovolnický orchestr už více než dekádu ukazuje, že benefiční koncerty mohou být stabilním fundraisingovým nástrojem i komunitní událostí. Orchestr opakovaně deklaruje, že hraje bez nároku na honorář a výtěžky posílá na charitu.
Komunitní cenu získalo dobrovolnické centrum MUNI pomáhá, které na Masarykově univerzitě vzniklo v březnu 2020 v reakci na covid. Od té doby se zapojovalo i do dalších krizí (například po tornádu na jižní Moravě nebo během uprchlické vlny po začátku války na Ukrajině) a vedle akutní pomoci rozvíjí i dlouhodobé programy – třeba doučování či letní školu pro děti ze znevýhodněného prostředí.
Gymplačky pro pramen života
V kategorii mladých získaly ocenění studentky Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně s projektem Gymplačky pro pramen života. Cíl byl konkrétní: vybrat peníze a organizačně dotáhnout vybudování studny pro komunitu v Tanzanii. Projekt stavěl na kombinaci sbírky, zajištění průzkumů i koordinace realizace; sbírka běžela přes platformu Znesnáze21 a škola o aktivitě informovala i veřejně.