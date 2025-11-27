Nejlepším bankéřem je Štěpán Ašer z J&T, bankou opět Česká spořitelna. Kdo nabízí hypotéku roku?
- Vítězem hlavního ocenění 24. ročníku soutěže Mastercard Banka roku se stala Česká spořitelna, která triumfovala i loni.
- Titul Pojišťovna roku obhájila Kooperativa.
- Titul Bankéř roku získal letos Štěpán Ašer, předseda představenstva a generální ředitel J&T Banky.
Tradiční bankovní událost roku zná své vítěze. Hlavní titul Banka roku obhájil největší tuzemský finanční ústav Česká spořitelna. „Stejně jako letos i v příštím roce se zaměříme na růst počtu pravidelně investujících klientů, protože právě pravidelné investice jsou klíčem k posilování finanční odolnosti klientů i prosperity celé společnosti,“ řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.
V hlavní kategorii se na druhém místě umístila Partners Banka, která navíc obdržela Mimořádnou cenu odborné poroty za odvahu a inovaci. Třetí příčku obsadila Air Bank. Česká spořitelna uspěla také v kategoriích Privátní banka roku a Zodpovědná banka roku.
Ocenění Korporátní banka roku získala Komerční banka, kategorie Developerská banka roku připadla UniCredit Bank a titul Hypotéka roku si odnesla Moneta Money Bank.
Česko jako bankovní inspirace pro ostatní země
„České bankovnictví dlouhodobě patří mezi nejvyspělejší v Evropě a jsem ráda, že právě s bankami nás pojí silná a strategická partnerství. Společně posouváme digitalizaci plateb, rozvoj moderních technologií i bezpečnosti a tím podporujeme růst celé ekonomiky a usnadňujeme lidem i firmám každodenní život. Česká republika díky tomu může sloužit jako inspirace pro další země,“ uvedla Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.
V rámci hodnocení společenské odpovědnosti byla za Zodpovědnou pojišťovnu roku vyhlášena Generali Česká pojišťovna, která si zároveň odnesla druhé místo v kategorii Pojišťovna bez bariér. Titul Bankéř roku získal letos Štěpán Ašer, předseda představenstva a generální ředitel J&T Banky. Pojišťovákem roku se stal Jiří Střelický, generální ředitel ČSOB Pojišťovny.
Nejlepší zákaznická zkušenost se v soutěži hodnotila dle mezinárodní metodiky KPMG Nunwood – Bankou zákazníků se stala Air Bank a Pojišťovnou zákazníků Direct pojišťovna. Tyto tituly získaly na základě průzkumu mezi více než 5 000 respondenty.
Český kapitál v bankovnictví je zase vidět
„Výsledky Mastercard Banky roku 2025 jsou skvělou zprávou pro českou ekonomiku: české banky, český kapitál je v bankovnictví zase vidět,“ okomentoval výsledky Petr Stuchlík, zakladatel ocenění Mastercard Banka roku.
Technologické inovace zůstaly v centru pozornosti poroty i letos. Ocenění Fintech roku získal projekt Tapix by Dateio, jako Insurtech roku bylo vyhodnoceno AI řešení škod společnosti Direct pojišťovna.
Soutěž také znovu hodnotila kvalitu digitálních služeb – v kategorii Mobilní aplikace roku pro banky zvítězila Air Bank, druhá byla Česká spořitelna a třetí Raiffeisenbank.
Celkový přehled výsledků
Mastercard Banka roku
1. místo – Česká spořitelna, a.s.
2. místo – Partners Banka, a.s.
3. místo – Air Bank a.s.
Korporátní banka roku
1. místo – Komerční banka, a.s.
2. místo – Česká spořitelna, a.s.
3. místo – Československá obchodní banka, a.s.
Privátní banka roku
1. místo – Česká spořitelna, a.s.
2. místo – Československá obchodní banka, a.s.
3. místo – Komerční banka, a.s.
Developerská banka roku
1. místo – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2. místo – Česká spořitelna, a.s.
3. místo – Komerční banka, a.s.
Zodpovědná banka roku
1. místo – Česká spořitelna, a.s.
2. místo – Československá obchodní banka, a.s.
3. místo – Komerční banka, a.s.
Banka bez bariér
1. místo – Komerční banka, a.s.
2. místo – Československá obchodní banka, a.s.
3. místo – Česká spořitelna, a.s.
Hypotéka roku
1. místo – MONETA Money Bank, a.s.
2. místo – Česká spořitelna, a.s.
3. místo – Fio banka, a.s.
Banka zákazníků
1. místo – Air Bank a.s.
2. místo – Raiffeisenbank a.s.
3. místo – Fio banka, a.s.
Mobilní aplikace roku
1. místo – Air Bank a.s.
2. místo – Česká spořitelna, a.s.
3. místo – Raiffeisenbank a.s.
Pojišťovna roku
1. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
2. místo – Direct pojišťovna, a.s.
3. místo – Allianz pojišťovna, a.s.
Zodpovědná pojišťovna roku
1. místo – Generali Česká pojišťovna a.s.
2. místo – Allianz pojišťovna, a.s.
3. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojišťovna bez bariér
1. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
2. místo – Generali Česká pojišťovna a.s.
3. místo – Allianz pojišťovna, a.s.
Pojišťovna zákazníků
1. místo – Direct pojišťovna, a.s.
2. místo – Generali Česká pojišťovna a.s.
3. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Fintech roku
1. místo – Tapix by Dateio (Dateio s.r.o.)
2. místo – DLT evidence cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.)
3. místo – FLOWPAY (FLOWPAY s.r.o.)
Insurtech roku
1. místo – AI řešení škod (Direct pojišťovna, a.s.)
2. místo – Expanze na Slovensko za pouhých 6 měsíců (Pillow pojišťovna, a.s.)
3. místo – Orbi Fintech (Orbi Fintech a.s.)
Bankéř roku
Štěpán Ašer, předseda představenstva a generální ředitel J&T BANKA, a.s.
Pojišťovák roku
Jiří Střelický, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Cena profesora Michala Mejstříka
1. místo – Vojtěch Kania Štykar (Predictive Modeling for Real Estate Price Using Machine
Learning Methods)
2. místo – Vojtěch Prašivka (Nové metody boje s daňovými úniky na DPH)
3. místo – Adriana Wałoszková (Dynamics of Czech Capital Flows: A Capital Flows at Risk Approach)
Mimořádná cena odborné poroty
Mimořádná cena odborné poroty ocenění Mastercard Banka roku za odvahu a inovaci – Partners Banka, a.s.
Mimořádná cena ocenění Mastercard Banka roku ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR
Mimořádná cena ocenění Mastercard Banka roku a Svazu měst a obcí České republiky za rozvoj venkova a regionů – Československá obchodní banka, a.s.