Nejlepším bankéřem je Štěpán Ašer z J&T, bankou opět Česká spořitelna. Kdo nabízí hypotéku roku?

Zdroj: E15 Michael Tomeš

  • Vítězem hlavního ocenění 24. ročníku soutěže Mastercard Banka roku se stala Česká spořitelna, která triumfovala i loni. 
  • Titul Pojišťovna roku obhájila Kooperativa. 
  • Titul Bankéř roku získal letos Štěpán Ašer, předseda představenstva a generální ředitel J&T Banky. 

Tradiční bankovní událost roku zná své vítěze. Hlavní titul Banka roku obhájil největší tuzemský finanční ústav Česká spořitelna. „Stejně jako letos i v příštím roce se zaměříme na růst počtu pravidelně investujících klientů, protože právě pravidelné investice jsou klíčem k posilování finanční odolnosti klientů i prosperity celé společnosti,“ řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. 

V hlavní kategorii se na druhém místě umístila Partners Banka, která navíc obdržela Mimořádnou cenu odborné poroty za odvahu a inovaci. Třetí příčku obsadila Air Bank. Česká spořitelna uspěla také v kategoriích Privátní banka roku a Zodpovědná banka roku. 

Ocenění Korporátní banka roku získala Komerční banka, kategorie Developerská banka roku připadla UniCredit Bank a titul Hypotéka roku si odnesla Moneta Money Bank. 

Česko jako bankovní inspirace pro ostatní země

„České bankovnictví dlouhodobě patří mezi nejvyspělejší v Evropě a jsem ráda, že právě s bankami nás pojí silná a strategická partnerství. Společně posouváme digitalizaci plateb, rozvoj moderních technologií i bezpečnosti a tím podporujeme růst celé ekonomiky a usnadňujeme lidem i firmám každodenní život. Česká republika díky tomu může sloužit jako inspirace pro další země,“ uvedla Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko. 

V rámci hodnocení společenské odpovědnosti byla za Zodpovědnou pojišťovnu roku vyhlášena Generali Česká pojišťovna, která si zároveň odnesla druhé místo v kategorii Pojišťovna bez bariér. Titul Bankéř roku získal letos Štěpán Ašer, předseda představenstva a generální ředitel J&T Banky. Pojišťovákem roku se stal Jiří Střelický, generální ředitel ČSOB Pojišťovny. 

Nejlepší zákaznická zkušenost se v soutěži hodnotila dle mezinárodní metodiky KPMG Nunwood – Bankou zákazníků se stala Air Bank a Pojišťovnou zákazníků Direct pojišťovna. Tyto tituly získaly na základě průzkumu mezi více než 5 000 respondenty. 

Český kapitál v bankovnictví je zase vidět

„Výsledky Mastercard Banky roku 2025 jsou skvělou zprávou pro českou ekonomiku: české banky, český kapitál je v bankovnictví zase vidět,“ okomentoval výsledky Petr Stuchlík, zakladatel ocenění Mastercard Banka roku. 

Technologické inovace zůstaly v centru pozornosti poroty i letos. Ocenění Fintech roku získal projekt Tapix by Dateio, jako Insurtech roku bylo vyhodnoceno AI řešení škod společnosti Direct pojišťovna. 

Soutěž také znovu hodnotila kvalitu digitálních služeb – v kategorii Mobilní aplikace roku pro banky zvítězila Air Bank, druhá byla Česká spořitelna a třetí Raiffeisenbank. 

Celkový přehled výsledků

Mastercard Banka roku

1. místo – Česká spořitelna, a.s.

2. místo – Partners Banka, a.s.

3. místo – Air Bank a.s.

Korporátní banka roku

1. místo – Komerční banka, a.s.

2. místo – Česká spořitelna, a.s.

3. místo – Československá obchodní banka, a.s.

Privátní banka roku

1. místo – Česká spořitelna, a.s.

2. místo – Československá obchodní banka, a.s.

3. místo – Komerční banka, a.s.

Developerská banka roku

1. místo – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2. místo – Česká spořitelna, a.s.

3. místo – Komerční banka, a.s.

Zodpovědná banka roku

1. místo – Česká spořitelna, a.s.

2. místo – Československá obchodní banka, a.s.

3. místo – Komerční banka, a.s.

Banka bez bariér

1. místo – Komerční banka, a.s.

2. místo – Československá obchodní banka, a.s.

3. místo – Česká spořitelna, a.s.

Hypotéka roku

1. místo – MONETA Money Bank, a.s.

2. místo – Česká spořitelna, a.s.

3. místo – Fio banka, a.s.

Banka zákazníků

1. místo – Air Bank a.s.

2. místo – Raiffeisenbank a.s.

3. místo – Fio banka, a.s.

Mobilní aplikace roku

1. místo – Air Bank a.s.

2. místo – Česká spořitelna, a.s.

3. místo – Raiffeisenbank a.s.

Pojišťovna roku

1. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

2. místo – Direct pojišťovna, a.s.

3. místo – Allianz pojišťovna, a.s.

Zodpovědná pojišťovna roku

1. místo – Generali Česká pojišťovna a.s.

2. místo – Allianz pojišťovna, a.s.

3. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna bez bariér

1. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

2. místo – Generali Česká pojišťovna a.s.

3. místo – Allianz pojišťovna, a.s.

Pojišťovna zákazníků

1. místo – Direct pojišťovna, a.s.

2. místo – Generali Česká pojišťovna a.s.

3. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Fintech roku

1. místo – Tapix by Dateio (Dateio s.r.o.)

2. místo – DLT evidence cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.)

3. místo – FLOWPAY (FLOWPAY s.r.o.)

Insurtech roku

1. místo – AI řešení škod (Direct pojišťovna, a.s.)

2. místo – Expanze na Slovensko za pouhých 6 měsíců (Pillow pojišťovna, a.s.)

3. místo – Orbi Fintech (Orbi Fintech a.s.)

Bankéř roku

Štěpán Ašer, předseda představenstva a generální ředitel J&T BANKA, a.s.

Pojišťovák roku

Jiří Střelický, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Cena profesora Michala Mejstříka

1. místo – Vojtěch Kania Štykar (Predictive Modeling for Real Estate Price Using Machine

Learning Methods)

2. místo – Vojtěch Prašivka (Nové metody boje s daňovými úniky na DPH)

3. místo – Adriana Wałoszková (Dynamics of Czech Capital Flows: A Capital Flows at Risk Approach)

Mimořádná cena odborné poroty

Mimořádná cena odborné poroty ocenění Mastercard Banka roku za odvahu a inovaci – Partners Banka, a.s.

Mimořádná cena ocenění Mastercard Banka roku ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR

Mimořádná cena ocenění Mastercard Banka roku a Svazu měst a obcí České republiky za rozvoj venkova a regionů – Československá obchodní banka, a.s.

