Vedení Karlových Varů vybralo krizovou manažerku pro Alžbětiny lázně. Je jí Miluše Bartoňková. Má městskou organizaci stabilizovat. Nastoupit by měla v lednu. Manažerka, která nyní vede katedru celoživotního vzdělávání a sokolovskou pobočku Vysoké školy zdravotnické, by se podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) měla práce chopit co nejdříve.

„Předpokládám, že se ihned po svém nástupu ujme veškerých úkolů, které jsou v rámci společnosti Alžbětiny lázně stanoveny, a že tak pomůže k tomu, aby nebyly v tak vysokém schodku. Pro rok 2023 byl schodek 20 milionů a pro rok 2024 byl schodek už 10 milionů. Předpokládám, že i díky tomu, že by společnost ILAB (Institut lázeňství a balneologie) měla jít do nájemních prostor právě v Alžbětiných lázních, že by se ten schodek mohl snížit ještě více,“ řekla primátorka.

Město si také nechalo zpracovat audit všech smluvních vztahů lázní včetně nájmů. V tříčlenném představenstvu Alžbětiných lázní jsou primátorka, její náměstek Miroslav Vaněk (Karlovaráci) a Petr Myšák. Po krizovém manažerovi volali v poslední době jak zástupci opozice a veřejnosti, tak i zaměstnanci Alžbětiných lázní.

Město dotuje lázně miliony ročně

Akciová společnost, kde 100 procent akcií vlastní město Karlovy vary, je už v kumulativní ztrátě 147 milionů korun. Ztráta tak dosahuje hodnoty základního jmění. Krizový manažer by se měl také snažit získat dotace na potřebnou rekonstrukci objektu městských lázní, který je chráněnou památkou v centru města.

„Je to čerstvé, potřebuji se s představenstvem Alžbětiných lázní potkat a domluvit se na detailech,“ odpověděla Bartoňková na dotaz, jaké první kroky plánuje podniknout. Výběrové řízení vyhlásil magistrát v polovině listopadu. „Přišly přihlášky od tří uchazečů. Jednoho jsme pro nesplnění základních požadavků museli vyloučit, druhý se na poslední chvíli rozhodl nezúčastnit osobního pohovoru. K samotnému výběrovému řízení přišel pouze jediný uchazeč, který splňoval veškeré požadavky, které jsme na krizového manažera měli,“ doplnila primátorka.

Vedení Karlových Varů zvažovalo prodej lázní. Potřebné opravy by stály stovky milionů korun, které město samo nemá. Investoři nabízeli, že do lázní investují okolo jedné miliardy korun, přičemž řetězec Hilton chtěl vedle nich postavit nový hotel, karlovarský hotel Pupp je chtěl udržet jako lázně pro veřejnost i místní hotely. Z prodeje sešlo 18. října a město se nyní pokouší lázně vzkřísit. V budově by měl sídlit ILAB, tedy krajská společnost, která se zabývá výzkumem a inovacemi v oblasti lázeňství. Ta by měla mít od února 2025 k dispozici 700 metrů čtverečních v přízemí objektu.