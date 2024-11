Vedení Karlových Varů se rozhodlo vyslyšet část svých obyvatel a neprodávat historické Alžbětiny lázně v centru města. Objekt je přitom zanedbaný a zastaralý a potřebuje opravu za více než miliardu korun. To byli ochotni uhradit dva investoři – karlovarský Grandhotel Pupp a mezinárodní řetězec Hilton. Místo toho, aby město využilo soukromé peníze, a dosáhlo tak po desítkách let vyjednávání renovace budovy, chce je získat ze státního rozpočtu. Bývalému karlovarskému hejtmanovi a ministru pro místní rozvoj Petru Kulhánkovi z hnutí STAN se ale takový postup nelíbí. Jednání o osudu Alžbětiných lázní se tak po letech opět vrací do bodu nula.

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová se dohodla s nastupující hejtmankou a svou spolustranicí z hnutí ANO Janou Mračkovou Vildumetzovou, že se by se do lázní mohl nastěhovat Institut lázeňství a balneologie, prostory by tu mohla najít také Česká zemědělská univerzita. Podle političek by to mohlo vyřešit problém se ztrátovým zařízením, jehož provoz musí město každoročně dotovat dvaceti miliony korun.

„Obrat Alžbětiných lázní nepokryje ani mzdové náklady. Jen za rok 2023 činil obrat 23,9 milionů korun, mzdové náklady přitom dosáhly 27 milionů korun,“ řekla ještě začátkem října primátorka, když před občany hájila jednání se soukromníky o prodeji lázní. Kumulativní ztráta lázní již dosáhla 147 milionů korun.

Přesun Alžbětiných lázní, které se nacházejí na dohled od hotelu Thermal, pod Institut lázeňství a balneologie ale neřeší mnohem klíčovější otázku – renovaci této památkově chráněné budovy. Podle dřívějších výpočtů bude třeba až 1,2 miliardy korun. Ve špatném stavu není jen vybavení lázní, ale i fasáda, střecha nebo elektroinstalace. Město za poslední roky investovalo jen do výměny oken.

Podle projektanta z oboru památkové péče Martina Volného neodpovídají lázně současným zdravotnickým ani požárním normám. Budova je v tak špatném stavu, že nepřichází v úvahu varianta, že by se stavba opravovala na etapy podle toho, kolik bude mít zrovna investor peněz. Po dobu rekonstrukce bude nutné lázně uzavřít celé.

Měli to připravené v mašličkách

Institut lázeňství a balneologie sice nedávno získal dotaci 230 milionů korun z fondu Spravedlivé transformace na rozvoj lázeňství, tyto peníze ale nelze využít na opravu Alžbětiných lázní. Po jednání s hejtmankou nyní primátorka Pfeffer Ferklová doufá, že se podaří na opravu sehnat dotaci stejně jako v případě Císařských lázní, které byly úspěšně obnoveny před několika lety. Sama přitom dříve tvrdila, že je nepravděpodobné, že stát městu znovu pomůže.

Obě političky z ANO nyní veřejně vyzvaly Petra Kulhánka – patrně doufajíce, že nový ministr, který býval zdejším primátorem i hejtmanem, nezapomněl na zoufalý stav lázní a sežene potřebnou miliardu ze státního rozpočtu na příští rok, nebo najde cestu přes dotace. Kulhánek ovšem obě političky obvinil z laciného populismu.

„Je ale smutné, že stejní lidé, kteří shodili ze stolu v mašlích připravenou koncesi v roce 2018, díky které jsme mohli mít dnes Alžbětiny lázně rekonstruované s balneologickou náplní v majetku města, po šesti letech bezradnosti přicházejí s myšlenkou ‚hodíme to na Kulhánka a stát‘,“ rozčílil se nový ministr, podle kterého s ním političky věc dopředu neřešily a pouze posílají vzkazy přes média. O případné podpoře státu se podle něj dá jednat pouze na základě precizně zpracovaných podkladů a navržených možností. Karlovy Vary už vyhlásily výběrové řízení na krizového manažera, který dostane za úkol ukočírovat ztrátový provoz lázní a vyjednat peníze na jejich opravu.

Město dotuje lázně miliony ročně

Neutěšenou situaci přitom mohl letos zachránit soukromý sektor. Město pod vedením Pfeffer Ferklové v posledních měsících vážně jednalo se dvěma investory, kteří byli ochotni lázně koupit a opravit. Místní Grandhotel Pupp plánoval lázně nadále provozovat a nabídnout veřejnosti i svým hotelovým hostům lázeňské služby.

„Chtěli jsme zachovat charakter lázeňského domu, rozporovali jsme tu tezi města, že v lázních musí vzniknout nové ubytovací kapacity, aby se to tomu investorovi vyplatilo rekonstruovat,“ řekl šéf Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz s tím, že lázně chtěl vlastník Puppu, skupina Creditas, koupit i navzdory dluhu, který na nich vázne. „Dlouhodobost pobytů padá, naše strategie byla, že to bude padat i dál. Ne všem hotelům se proto vyplatí dělat lázeňství přímo u sebe, takže to mohli u nás outsourcovat,“ dodal Krausz.

Druhý zájemce, společnost JTH Group podnikatele Jaroslava Třešňáka, plánovala k historické budově s lázněmi přistavět novostavbu s hotelovými pokoji, které by pod značkou Hilton pomohly investorovi náklady na opravu zaplatit. Investoři slibovali, že od podpisu smlouvy by realizace oprav trvala kolem dvou až tří let. „Příchod Hiltonu do Karlových Varů mohl pozvednout celé město, které v minulých letech trpělo odlivem ruských investorů a kde chybí dostatek kvalitního ubytování s prvotřídním lázeňským provozem pod vedením celosvětově známé značky,“ říká Třešňák.

S příchodem Hiltonu by se podle něj Karlovy Vary umístily na celosvětovou mapu hotelů této sítě, z čehož plynou další výhody spojené s příchodem nových turistů, kteří díky věrnostnímu programu Hilton využívají pouze hotely tohoto řetězce. „Karlovarský magistrát musí provoz Alžbětiných lázní dotovat více než 15 miliony korun ročně, tyto peníze by mohly sloužit občanům města někde jinde, město by například mohlo postavit nové chodníky nebo podpořit sport,“ tvrdí Třešňák.

Varianta prodeje soukromým hotelům měla přitom ve vedení města poměrně podporu. To, že si město budovu nechá a bude spoléhat na dotace, místní politici kritizují. „Město opravu nezvládne, nemá možnost si půjčit. Dotace jsou ve státním rozpočtu škrtány,“ upozornil náměstek Martin Dušek za hnutí ANO na říjnovém zastupitelstvu, kde se řada místních obyvatel postavila proti prodeji lázní. „V roce 2030 budou Karlovy Vary propojené s Prahou dálnicí, dojde k rozšíření letiště. Město se na to musí připravit. Musíme koukat, co bude za osm deset let, zdvojnásobí se tu turistický ruch. My ty hotely potřebujeme, aby zaměstnávaly naše lidi.“