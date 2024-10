Americké zbrojovce Lockheed Martin, která vyrábí stíhačky F-35, se daří

Firma oznámila, že ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o jedno procento na 17,1 miliardy dolarů (zhruba 400 miliard Kč). Zároveň předpověděla, že v celém letošním roce by tržby měly dosáhnout 71,25 miliardy dolarů. Nový odhad je mírně vyšší než průměr předchozí červencové prognózy, která celoroční tržby stanovila na 70,50 miliardy až 71,50 miliardy dolarů.

Čistý zisk společnosti Lockheed Martin se ve třetím čtvrtletí meziročně snížil zhruba o čtyři procenta na 1,918 miliardy dolarů, což odpovídá 6,80 dolaru na akcii. Překonal však očekávání analytiků, kteří podle průzkumu společnosti LSEG očekávali zisk 6,50 dolaru na akcii. Lockheed Martin navíc zvýšil odhad celoročního zisku na akcii na 26,65 dolaru, zatímco dosud předpokládal 26,10 až 26,60 dolaru.

Tržby divize zahrnující výrobu stíhaček F-35 se ve třetím čtvrtletí snížily o tři procenta. Lockheed Martin se v poslední době u programu F-35 potýká s problémy, zejména kvůli prodlevám při modernizaci těchto stíhaček, píše Reuters.

VIDEO: Pokud se někdy Čína rozhodne nám škodit, bude to fatální. Proto vyrábíme i v Evropě, říká miliardář Dědek pro FLOW

FLOW: Pokud se někdy Čína rozhodne nám škodit, bude to fatální. Proto vyrábíme i v Evropě, říká miliardář Dědek • e15

Česká vláda se od společnosti Lockheed Martin rozhodla pořídit pro armádu 24 letounů páté generace F-35. Za stíhačky zaplatí celkem 150 miliard korun, v Česku tak jde o nejdražší armádní nákup. Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda na konci loňského září, v lednu ho potvrdila podpisem memoranda.

První stíhačky F-35 pro českou armádu mají být hotové v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Do Česka by měly první stroje přiletět v roce 2031, všechny dorazí do roku 2035.