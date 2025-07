Americký Merck chce za deset miliard dolarů koupit výrobce léků Verona

Americká farmaceutická společnost Merck, která v Evropě používá název MSD, se blíží dohodě o převzetí britského výrobce léků se zaměřením na plicní onemocnění Verona Pharma. Hodnota transakce by se měla pohybovat kolem deseti miliard USD (přes 210 miliard korun), což by znamenalo, že to bude pro Merck největší akvizice od roku 2023. Napsal to v pondělí britský list Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje.