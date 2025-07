Pohled na některá makroekonomická data ale naznačuje, že odebírání suroviny od režimu Vladimira Putina nemusí Slovensku přinášet jakoukoli zásadní komparativní výhodu v porovnání se státy, které se od závislosti na ruských surovinách odstřihávají.

Mezi takové země patří i Česko. Přesto Fico dává najevo, jak je pro jeho zemi přísun ruského plynu důležitý. A to i poté, co nakonec přehodnotil svůj postoj k dalšímu balíku protiruských sankcí. Jeho schválením podmiňoval zachování importu plynu z Ruska i po roce 2027. „Kdo chce s vlky žít, musí s nimi výt. Prostě musíme při zachování našich pozic v Evropské unii přežít toto černé období této mezinárodní organizace, kterou považujeme za náš životní prostor,“ konstatoval ve čtvrtek Fico. Záměr Evropské komise s ukončením dovozu této suroviny do Evropské unie současně označil za imbecilní a ubezpečil, že Bratislava jde do další fáze souboje s Komisí.

Fico si je také vědom toho, že stopka na dovoz plynu z Ruska znamená definitivní konec možných příjmů z tranzitních poplatků, z nichž jeho stát získával řádově stovky milionů eur. „Uběhlo 16 let od okamžiku poznání, že dodávky z Ruska nejsou super,“ připomněl nezmenšenou energetickou závislost Slovenska na Rusku příspěvkem na síti X exguvernér ČNB Miroslav Singer. Odkazoval na takzvanou plynovou krizi během českého předsednictví EU v zimě 2008–2009. Už tehdy byl Fico slovenským premiérem.

Cena plynu jako PR?

„Plynu je na Slovensku dostatek, jde hlavně o jeho cenu,“ komentoval začátkem roku v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Ronald Ižip, šéfredaktor slovenského týdeníku Trend. „To, co na Slovensku vidíme, je politická otázka ceny plynu, nikoliv dostupnosti,“ dodal tehdy s tím, že země je oblepená billboardy upozorňujícími na zastropování ceny plynu na stejných úrovních jako v roce 2024. „Slovenský stát totiž velmi výrazně dotuje ceny plynu, je to jeho PR aktivita.“

Slovenský plynárenský priemysel na svém webu upozorňuje, že bez zásahu vlády by měly domácnosti ceny plynu vyšší. V průměru o zhruba 25 procent. Aktuálně SPP nabízí jednotkovou cenu plynu za kilowatthodinu kolem 0,045 eura (1,1 koruny). To je ale cena srovnatelná s tou, na kterou mohou díky poklesu cen komodity během posledních dvou let podle portálu Ušetřeno dosáhnout také odběratelé plynu v tuzemsku.

I to přispělo k faktu, že peněženky Čechů postupně přestala tolik drtit inflace, protože ceny energií ovlivňují celý spotřebitelský koš, z něhož se míra inflace modeluje.

Ta se ale stává citelným problémem na Slovensku: navzdory tomu, že země stále odebírá údajně výhodný ruský plyn. Nejde nicméně o jediný makroekonomický ukazatel posledních pěti turbulentních let – kdy mimo jiné začala Evropa včetně Česka umenšovat závislost na Rusku –, v čemž Slovensko nevyniká. Podrobněji je včetně dalších grafů zobrazují zbylé části článku.