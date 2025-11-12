Americký shutdown se blíží ke konci. Kongres bude hlasovat v noci, Trump chce zákon hned podepsat
Americký prezident Donald Trump doufá, že bude moci ještě dnes večer či v noci východoamerického času podepsat zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost federální vlády. Na tiskové konferenci to dnes řekla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Členové Sněmovny reprezentantů se dnes sjíždí do Washingtonu, aby hlasovali o zákonu, který ukončuje takzvaný shutdown. Samotné hlasování se předpokládá nejdříve kolem 22:00 SEČ, pravděpodobně však ještě o několik hodin později.
Senát zákon schválil 11. listopadu, po očekávaném schválení v noci na dnešek ho musí ještě podpisem zpečetit prezident Trumpa.
„Prezident Trump se těší na to, až konečně svým podpisem ukončí tento zničující shutdown demokratů, a doufáme, že k podpisu dojde později dnes večer,“ řekla Leavittová. Zdůraznila, že znovuotevření vládních úřadů je to, „co prezident Trump a republikáni podporovali od prvního dne“.
Navržený zákon obnovuje fungování vlády do konce ledna příštího roku, a to od okamžiku, kdy ho šéf Bílého domu potvrdí. Rovněž zajišťuje financování některých institucí, jako je například ministerstvo zemědělství či ministerstvo pro záležitosti veteránů, po zbytek fiskálního roku.
Americká vláda od 1. října funguje v režimu nouzových výdajů. Kvůli shutdownu jsou mimo jiné rušeny tisíce letů či omezována potravinová pomoc pro chudé Američany a statisíce federálních zaměstnanců nedostávají výplaty.
Demokraté a republikáni se až do víkendu nedokázali dohodnout na dalším financování chodu země, svůj souhlas demokraté podmiňovali republikánskými ústupky ohledně prodloužení dotací na dostupnou zdravotní péči. Nakonec ale někteří z nich konec shutdownu podpořili i bez zisku takového jednoznačného závazku.