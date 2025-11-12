Předplatné

Arabové v Česku postaví velké datacentrum pro umělou inteligenci. Poskytnout ho chtějí obrům typu Microsoft

Vizualizace datového centra Iris DC od společnosti Bluesio Technologies.

Vizualizace datového centra Iris DC od společnosti Bluesio Technologies. Zdroj: Bluesio Technologies

Jan Sedlák
V České republice se dala do pohybu výstavba už čtvrtého rozsáhlého datového centra, které má sloužit i rostoucímu oboru umělé inteligence. Zároveň jde o druhý komplex tohoto typu, který vyroste na severu Čech. Investoři ze Spojených arabských emirátů podle informací e15 za miliardu korun koupili pozemek u Mostu, kde mají k dispozici dostatečné elektrické napájení a rychlou optickou linku napojenou na Německo. Prostory pro servery chtějí poskytovat světovým technologickým gigantům typu Microsoft. 

Arabští investoři se svým projektem byli součástí debat o možné výstavbě české AI gigafactory. Ministerstvo průmyslu a obchodu nakonec dohodlo spolupráci s Českými Radiokomunikacemi, které rozjely stavbu datacentra Gateway na Zbraslavi. Arabští investoři v projektu pokračují samostatně. Datacentrum u Mostu označují za jedno z největších a nejbezpečnějších ve střední Evropě. 

