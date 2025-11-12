Arabové v Česku postaví velké datacentrum pro umělou inteligenci. Poskytnout ho chtějí obrům typu Microsoft
V České republice se dala do pohybu výstavba už čtvrtého rozsáhlého datového centra, které má sloužit i rostoucímu oboru umělé inteligence. Zároveň jde o druhý komplex tohoto typu, který vyroste na severu Čech. Investoři ze Spojených arabských emirátů podle informací e15 za miliardu korun koupili pozemek u Mostu, kde mají k dispozici dostatečné elektrické napájení a rychlou optickou linku napojenou na Německo. Prostory pro servery chtějí poskytovat světovým technologickým gigantům typu Microsoft.
Arabští investoři se svým projektem byli součástí debat o možné výstavbě české AI gigafactory. Ministerstvo průmyslu a obchodu nakonec dohodlo spolupráci s Českými Radiokomunikacemi, které rozjely stavbu datacentra Gateway na Zbraslavi. Arabští investoři v projektu pokračují samostatně. Datacentrum u Mostu označují za jedno z největších a nejbezpečnějších ve střední Evropě.
