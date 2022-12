Šlemr: Banka nám půjčila miliardu na koupi akcií. Díky tomu se podnikání povedlo | E15.cz

Oldřich Šlemr, investor a majitel společnosti R2G, často rozhovory nedává. Deníku E15 se podařilo natočit s ním povídání o začátcích jeho podnikání, ale i o tom co ho baví a jak vnímá investici do Rohlíku. „Je jedna osoba, na kterou vzpomínám velice rád, protože díky ní se všechno to podnikání povedlo. Tehdy risk manažer pražské Citybank se rozhodl nám půjčit miliardu na koupi akcií a tomu vděčím za to, že se to nakonec celý povedlo,“ vzpomíná Šlemr v rozhovoru.