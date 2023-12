Bitva o Dukovany. Američané a Korejci si jdou po krku, rivalové z Paříže se smějí

Americký Westinghouse chce prostřednictvím soudního sporu v USA zabránit korejské Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), aby mohla svůj reaktor do Česka nebo jiných zemí vyvézt. Tvrdí, že korejský design do značné míry vychází z duševního vlastnictví Westinghousu, bez jehož souhlasu státem většinově ovládaná KHNP – stejně jako její mateřská společnost Kepco – nemůže svůj reaktor na zahraničních trzích nabízet. Zároveň obě strany vedou arbitrážní spor, na jehož konci by měl být verdikt, jak to s tím duševním vlastnictvím opravdu je.

Linka Soul–Washington

Vše nasvědčuje tomu, že vládní kruhy ve Washingtonu a Soulu z tohoto sporu nemají vůbec radost. Obě země totiž hodlají v jaderné energetice společně čelit Rusku a především Číně – tedy zemím, které v řadě ohledů nabraly před ostatními velký náskok.