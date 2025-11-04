🎧 Twist po přejmenování zpevňuje základy: expanzi střídá stabilizace a důraz na jistotu
Skupina Twist, dříve známá jako Twist Café, spravuje už dvanáct značek a více než 330 poboček v osmi zemích. Po loňské expanzi do Londýna či USA, která se ukázala jako příliš odvážná, sází nyní na rozvážnější růst a upevnění pozice na domácím trhu. „V Čechách rozumíme zákazníkovi, rozumíme byznysu, rozumíme lokalitám,“ říká provozní ředitel Daniel Ryška.
Skupina Twist prošla v posledním roce výraznou proměnou – z názvu Twist Café se stal jednodušší Twist, čímž firma naznačila své rozkročení za hranice kavárenského byznysu. „Kytky od Pepy, Bubblify, Pizza Raketou a mnoho dalších už nemají s kávou nic společného,“ vysvětluje Ryška změnu jména pro celou skupinu. Pod jeho vedením se firma rozrostla do osmi zemí, přičemž klíčovou zůstává právě Česká republika.
Loňský rok přinesl pro Twist i tvrdá poučení. Po rychlém rozšíření do Londýna, Španělska a USA přišlo rozhodnutí některé pobočky uzavřít a zaměřit se na stabilizaci. „Dneska není prostor na nic jiného než sázky na jistotu,“ popisuje Ryška novou strategii. Naopak úspěch slaví značka Kytky od Pepy, kterou skupina koupila letos a během sedmi měsíců ztrojnásobila počet poboček.
Kromě rozšiřování značek firma posiluje i svůj franšízový model, na kterém stojí přibližně polovina všech poboček. Ryška zdůrazňuje, že Twist nabízí garance: „Když se vám na prodejně nedaří, máte nárok na relokaci.“ Společnost aktuálně zlepšuje systém podpory a péče o franšízanty prostřednictvím specializovaných konzultantů.
Zkušenosti s fast foody
Jako bývalý manažer expanze Burger Kingu ve střední a východní Evropě přenáší Ryška do Twistu především důraz na dlouhodobou udržitelnost růstu. „Pojďme se soustředit na to, co funguje v zemích, které umíme, kterým rozumíme, které známe. To bych řekl, že je dnes gró firmy,“ říká.
Do roku 2026 má Twist tři hlavní priority: stabilizaci, udržitelný růst a rozvoj týmu. Ryška je přesvědčen, že právě tato kombinace může firmě zajistit pozici největšího multibrandového hráče v regionu. „Máme portfolio dvanácti značek, kde si každý může najít to, co se mu líbí, v co věří. A máme bázi 250 franšízantů, se kterými si můžu popovídat a sdílet reálnou zkušenost z toho, jak ty pobočky fungují,“ uzavírá.
Pusťte si celý rozhovor na začátku článku.