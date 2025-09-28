10 nejdražších hokejových kartiček v historii. Jágr ani Hašek netáhnou, zato Kanaďané…
Alternativní investice, to nejsou jen drahá vína nebo poštovní známky. Nezpochybnitelnou hodnotu skrývají i hokejové kartičky dražené v aukcích. Které se prodaly za dosud nejvyšší částky? Zde je žebříček deseti nejcennějších.
10. místo: Wayne Gretzky
1980 Wayne Gretzky #250 |
Karta byla vydaná v roce 1980, tedy v době, kdy se odehrál „zázrak na ledě“. Americký tým složený převážně z amatérů totiž porazil do té doby suverénní Sovětský svaz. Stalo se tak na zimních olympijských hrách v Lake Placid. Kanaďan Gretzky v zápase pochopitelně nenastoupil, i tento slavný střet nicméně umocnil mánii po sbírání hokejových karet. Konkrétně tato karta Gretzkyho byla vydaná v limitované edici, proto se v aukci prodala za šedesát tisíc dolarů, jak uvádí investiční platforma Public.
9. místo: Georges Vézina
1911-12 C55 Georges Vezina. |
Když jste tak dobrý, že po vás pojmenují trofej. Tato kartička z roku 1911 je jediná svého druhu, která připomíná Vézinovu nováčkovskou sezonu. Během ní se potopil Titanic, ale rozhodně ne kariéra geniálního gólmana. Šestinásobným držitelem trofeje je i Dominik Hašek. Karta se prodala o tisícovku dráž než dříve zmíněný Gretzky, tedy za 61 tisíc dolarů.
8. místo: Maurice Richard
1951 Maurice Richard. |
Podobný případ, akorát že z útočných řad – trofej pro nejlepšího střelce sezony, tedy Maurice „Rocket“ Richard trophy, získal jako první Čech Milan Hejduk v dresu Colorada v sezoně 2002/2003. Dal rovných 50 branek. Jaromír Jágr mimochodem skončil v tabulce střelců hned čtyřikrát v zámořské kariéře jako druhý nejlepší. Richardova karta z roku 1951 se prodala za 75 tisíc dolarů.
7. místo: Mario Lemieux
Mario Lemieux, 1985. |
Kanadské body za góly a nahrávky sbíral skoro stejným tempem jako modla Gretzky: průměry 1,92 a 1,88 bodu na zápas jsou skutečně jen těsně od sebe. Zatímco Lemieux ale odehrál 915 zápasů, Gretzky hned 1487. Za kartu z roku 1985 dal kupec 80 tisíc dolarů.
6. místo: Bobby Hull
Bobby Hull. |
Ránu tohohle bombarďáka by nechtěl chytat ani Hašek, měla létat rychlostí až 190 km/h. Karta z roku 1958 se v aukci zobchodovala za 87 tisíc dolarů.
5. místo: Wayne Gretzky a Mario Lemieux
Gretzky a Lemieux pospolu. |
Karta z roku 2006, která se prodala za 91 tisíc dolarů, je svého druhu zcela unikátní. Zobrazuje totiž dvě z největších legend hokeje a sportu obecně.
4. místo: Connor McDavid
Connor McDavid, karta Upper Deck. |
Výjimečnost jeho talentu dokládá i fakt, že je jediným v tomto žebříčku, který v uplynulých patnácti letech nastoupil na led. Byl to on, kdo po svém nástupu do NHL v roce 2015 obnovil rostoucí trend hokejových kartiček. Karta z jeho nováčkovské sezony 2015 se prodala za 136 tisíc dolarů.
3. místo: Bobby Orr
Bobby Orr, karta z roku 1966. |
Možná nejslavnější obránce všech dob nás dostává do řádu stovek tisíců dolarů za jedinou kartu. Ta z roku 1966 se prodala za úctyhodných 276 tisíc dolarů, současným kurzem za téměř 5,7 milionu korun. Se svými 183 centimetry zároveň doložil, že nejlepší obránce zároveň nemusí být zdaleka ten nejvyšší.
2. místo: Wayne Gretzky
1979-80 Wayne Gretzky Rookie Card #18 |
A zase Gretzky. Není divu, že se karty s jeho podobiznou objevují v žebříčku nejdražších karet vícekrát. Z 1487 odehraných zápasů v NHL vytěžil 2857 bodů. Druhý Jaromír Jágr jich v 1733 utkáních udělal 1921. Tato karta z roku 1979 se prodala za částku, za kterou by se dokonce i v Praze dalo sehnat solidní bydlení: 720 tisíc dolarů.
1. místo: Wayne Gretzky
Wayne Gretzky, jedna z nejdražších karet historie. |
Malý rozdíl na kartě, velký na ceně. Číslo 1 a 2 žebříčku si jsou velice podobné, rozdíly se ale přece jen najdou – například v jazyku anotace na zadní straně karty. Druhá nejdražší karta má popis v angličtině, historicky nejdražší karta ve francouzštině. Cena? Karta mapující Gretzkého nováčkovskou sezonu 1979/1980 se v aukci z roku 2021 prodala za 3,76 milionu dolarů.