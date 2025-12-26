Babiš telefonoval s Trumpem. Mluvili o válce i návštěvě Bílého domu
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes telefonicky hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na sociální síti X Babiš uvedl, že dlouho mluvili o válce, migraci, Evropě, visegrádské čtyřce či o návštěvě v Bílém domě, při které se politici spolu s manželkami Monikou a Melanií setkali v březnu 2019.
Babiš uvedl, že rozhovor se připravoval několik dnů, ale do poslední chvíle nevěřil, že se uskuteční. "Pro nás pro ČR je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční americký prezident zavolá právě k nám," řekl. Trump před týdnem na své sociální síti Truth Social gratuloval Babišovi k nedávnému jmenování premiérem.
Debata se podle Babiše točila kolem války, migrace, Evropy či Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Návrh programového prohlášení Babišovy vlády označuje za důležitou prioritu zahraniční politiky obnovu a posílení vztahů ve V4. Spolupráce má být založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci.
Trump minulý týden v gratulaci Babišovi vyjádřil přesvědčení, že společně dosáhnou úspěchu mimo jiné v obraně, energetice či migraci podobně jako v době, kdy se překrývala jejich předchozí funkční období. "Je skvělé vidět Andreje Babiše opět jmenovaného premiérem ČR," napsal Trump, jenž byl poprvé prezidentem USA od ledna 2017 do ledna 2021 a do Bílého domu se vrátil letos v lednu. Babiš byl premiérem v letech 2017 až 2021.
V březnu 2019 Trump přijal Babiše v Bílém domě. I na tuto návštěvu podle Babiše dnes přišla řeč. Český premiér minulý týden řekl, že je za Trumpovu gratulaci k opětovnému jmenování rád. Další vzájemné setkání ale podle něj nyní aktuálně není tématem. Za důležitější označil, aby evropští lídři s americkou hlavou státu našli cestu ke konci války na Ukrajině.
Babiš v dnešním videu také řekl, že v sobotu odjíždí na lyže. "Budu se připravovat na příští rok, bude to velká jízda," uvedl. Kabinet by se příště sejít v pondělí 5. ledna, kdy by měl definitivně mimo jiné schvalovat své programové prohlášení.
