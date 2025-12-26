Japonský dravec kupuje brněnského výrobce mikroskopů za 14 miliard
- Konec roku přináší jednu z nejvýznamnějších transakcí v Česku.
- Brněnský výrobce mikroskopů Tescan má nového majitele.
- Od Američanů ho koupil japonský Shimadzu.
Brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupuje japonský výrobce analytických a měřicích přístrojů Shimadzu. Cena je předběžně 678 milionů dolarů (přibližně 14 miliard korun). Japonská společnost to oznámila na svém webu. Dosavadním většinovým vlastníkem brněnské firmy byla globální investiční společnost Carlyle původem z USA.
Dokončení transakce je podle webu Shimadzu naplánované na první polovinu příštího roku. Shimadzu předpokládá, že integrace s Tescanem doplní její nabídku analytických přístrojů o elektronové mikroskopy, které zatím nevyrábí, uvedla k transakci. Přínos vidí také ve spolupráci v prodeji a servisních službách, akvizice podle japonské firmy zrychlí expanzi přístrojů Tescanu v Asii a výrobků Shimadzu na trhy v Evropě, Africe a na Středním východě a také v USA.
Podle serveru Hospodářské noviny (HN) japonská firma zaplatila za Tescan zhruba 850 milionů dolarů (asi 17,5 miliardy korun). Společnost Carlyle převzala Tescan před zhruba třemi lety, prodej připravovala, ale nabídka od Shimadzu byla tak vysoká, že Carlyle ani nedokončila obvyklý pětiletý investiční horizont, píše server. Na straně prodávajících byl s minoritním podílem jeden za zakladatelů a dlouholetých šéfů Tescanu Jaroslav Klíma.
Tescan je jedním z předních světových vývojářů a dodavatelů různých typů elektronových mikroskopů, vznikl v roce 1991. Začínal s týmem pěti inženýrů, Brno bylo i tehdy jedním z center elektronové mikroskopie. V roce 2013 se Tescan sloučil s firmou Orsay Physics. Přístroje vyráběné v Tescanu slouží vědcům k pokročilé analýze materiálů pro průmyslové, výzkumné i vývojové aplikace. Zákazníky má ve veřejném i soukromém sektoru.
V loňském roce Tescan Group zvýšila tržby zhruba o pětinu na téměř 4,03 miliardy korun, zahraničí se na tržbách podílelo víc než 98 procenty, vyplývá z výroční zprávy ve sbírce listin. Na provozní úrovni se skupina loni ze ztráty 73,8 milionu korun dostala do zisku 271 milionů korun. Čistou ztrátu snížila ze 148,7 milionu korun v roce 2023 na 66,7 milionu korun. Tescan v 11 zemích zaměstnává přibližně 800 lidí, ve více než 80 zemích dosud instaloval zhruba 4500 svých zařízení.