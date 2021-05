Analytici sází na strmý růst akcií Monety. Ty se ale zatím probírají ze šoku | E15.cz

Pětinový zisk do roka a do dne předpovídají analytici podle agentury Bloomberg akciím Moneta Money Bank. Na cenné papíry banky se po oznámení chystané akvizice aktiv ze skupiny PPF vrhli kupci, kurz ovšem ani zdaleka nedosahuje úrovní z minulého týdne. Moneta Money Bank totiž jen v několika dnech bezprostředně předcházejících transakci přišla o téměř tři miliardy korun burzovní hodnoty, což odpovídá propadu o sedm procent.

„Jelikož se PPF zavázala po získání majority učinit povinnou nabídku na převzetí za 80 korun na akcii, očekávám, že kurz akcie bude oscilovat kolem této hodnoty. Pokud by z transakce sešlo, cena akcií by asi krátce poklesla, avšak zdaleka ne na úrovně pod 70 korun, kde se nacházela na konci ledna, když PPF oznámila záměr,“ uvádí ekonom společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Takto silné propady by podle něho zřejmě spustily vlnu zájmu spekulativních fondů, které by akcie skupovaly z trhu se záměrem přeprodeje skupině PPF.

Obecně má ovšem cenným papírům Monety přát politika centrální banky. „Na úrovni 80 korun se akcie Monety zřejmě nezastaví a budou dále nabývat na ceně, když bankovnímu sektoru začne hrát do karet zvyšování úrokových sazeb v ekonomice, které s oživením hospodářství přijde,“ dovozuje ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ve čtvrtek po zavření trhu oznámila Moneta Money Bank rámcovou smlouvu se společnostmi ze skupiny PPF týkající se akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a společnosti Benxy. Analytici podle Bloombergu cílují cenu akcie v ročním horizontu na 93 korun, což by znamenalo přesně dvacetiprocentní roční růst.

Potenciál přitom narostl právě v předvečer oznámení transakce, když akcie vydatně slábly. Někteří z akcionářů Moneta Money Bank se prý zalekli rýsující se transakce, kterou vyhodnotili jako nevýhodnou, a rozhodli se prodat.

„Akcionáři Monety, kteří transakci vnímají jako příliš nevýhodnou, své akcie prodají a zůstanou spíše ti, kteří se na obchod dívají strategičtěji a větří dobrou konkurenceschopnost nové sloučené bankovní instituce. Jinými slovy, přestože krátkodobě je transakce spíše výhodná pro PPF, dlouhodobě z ní budou pravděpodobně mít rozumný profit všichni,“ soudí Aleš Prandstetter, šéf obchodníka s cennými papíry eFrank.cz.

Už před oznámením transakce někteří z analytiků zdůrazňovali, že dojednaná cena 25,9 miliardy korun, kterou Moneta zaplatí za aktiva PPF, je vysoká. „Cena je přemrštěná. Skupina Air Bank sice funguje jako technologicky vyspělá, její byznysmodel však není natolik zázračný, aby ospravedlnil enormní prémii nad účetní hodnotou,“ dodává Pfeiler.

Přede dvěma lety měla obdobná transakce proběhnout za částku okolo 19 miliard korun. „Od té doby se kvalita aktiv skupiny Air Bank zhoršila kvůli pandemii. Troufám si tak tvrdit, že by se adekvátní částka, nabízená za aktiva skupiny Air Bank, měla nacházet pod touto hladinou,“ dodává Pfeiler.