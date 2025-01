O bezmála jeden a čtvrt bilionu korun zbohatli akcionáři Tesly po středeční uzávěrce na Wall Street. V rámci poburzovního obchodování si investoři vybrali z výsledků byznysu firmy za poslední kvartál to lepší. Kultovní akcie hnaná v posledních měsících vzhůru primárně díky mocenskému tandemu Musk – Trump přitom povyrostla na jen částečně naplněných očekáváních trhu. Byznysový závěr loňského roku nepřinesl zdaleka jen dobré zprávy, což platilo i pro Microsoft a zčásti i Meta Platforms. Nejvíce štěstí i slz během středeční seance na Wall Street dokázaly vygenerovat právě akcie majitele Facebooku, které po zveřejnění výsledků hospodaření hned několikrát změnily směr. Nosným tématem bylo přitom primárně tempo pokroku v oblasti AI.

„Pokud jsme se dozvěděli něco zásadního o výdělcích společností Microsoft a Meta Platforms, pak je to to, že jsme stále v režimu čekání na umělou inteligenci,“ komentuje analytik investičního portálu The Information Martin Peers.

„Zuckerbergův komentář vyzněl tak, že teprve v závěru tohoto roku se dozvíme, zda miliardy utrácené Metou za investice do AI jsou namístě, anebo jde spíše o plýtvání penězi,“ dodává Peers ke slovům šéfa Mety marka Zuckerberga. Investoři nicméně poslali na aftermarketu akcii o dvě procenta výše, kde by měla i otevřít čtvrteční obchodování. Svým byznysem za poslední kvartál loňského roku totiž překonala očekávání trhu na úrovni tržeb i zisku.

Investoři do Tesly ingnorují problémy

To přitom ani zdaleka neplatí pro paradoxně rychleji rostoucí akcie Tesly, v jejímž případě oba dva klíčové ekonomické ukazatele klesly. Akcie by přesto měla dnes otevřít o více než čtyři procenta silnější. „To naznačuje, že investoři zůstávají ohledně budoucích vyhlídek společnosti optimističtí. Sám Musk také zmínil, že zrušení dotací pro elektromobily považuje v USA za příležitost,“ soudí analytik Jiří Tyleček z XTB.

Výsledky společnosti Tesla za čtvrté čtvrtletí podle expertů poukazují na problémy spojené s udržením prodejů. „V zásadě od čtvrtého čtvrtletí roku 2022 pozorujeme téměř konstantní tržby a spíše klesající marže, i když ty se v posledních čtvrtletích mírně zlepšily. Jsou však menší než v roce 2022,“ připomíná Tyleček. To vše ale může perspektivně překrýt rostoucí podíl na trhu.

Bezmála pět procent dolů z hodnoty firmy naopak na startu obchodování čeká na akcionáře Microsoftu. V číslech jde o těžko uvěřitelných sedm bilionů korun, o které aktuálně klesá hodnota Microsoftu několik hodin před otevřením Wall Street. „Trh vytáhl zejména zpomalení růstu cloudového byznysu a v souladu s aktuálním módem nepromíjení vůči růstovému zaváhání v čemkoli kolem AI,“ uvádí analytik Patria Finance Josef Němeček.

Investorům se primárně nelíbil nižší než očekávaný růst obchodu kolem cloud computingu Azure. „Microsoft i Meta obě utrácejí za AI jmění, přičemž výnosy jsou stále nejisté,“ zdůrazňuje Peers. Akcionáři naopak slaví menšího souseda IBM. Akcie firmy, jejíž burzovní hodnota je aktuálně patnáctkrát menší než Microsoft, díky nečekaně solidním loňským výsledkům dá na startu obchodování investorům vydělat kolem devíti procent.

Microsoft čeká růst

Pokud jde o aktuální analytická doporučení, jsou kupříkladu pro Teslu nepříznivá. Analytiky očekávaná průměrná cena akcie v ročním horizontu je podle portálu TipRanks aktuálně patnáct procent pod aktuální hodnotou, věští tedy obdobně vysoký roční pokles. Přesně opačně vidí experti akcie Microsoftu, tedy do roka a do dne patnáct procent v plusu.

Prakticky na svém jsou pak akcie Mety, které prý v nadcházejících dvanácti měsících vynesou kolem tří procent. Experti zdůrazňují, že pro všechny akcie technologické sedmičky přezdívané Magnificent 7 jsou vlastní vysoká ocenění, což zvyšuje citlivost investorů na jakékoli negativní zprávy o jejich byznysu.