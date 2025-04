„Vzhledem k eskalaci obchodní války USA s Čínou, která by v této podobě znamenala téměř konec jejich obchodní výměny, je asi brzy mluvit o dnu u akcií obecně,“ soudí akciový analytik České spořitelny Petr Bártek. Záležet bude podle něho především na posunu v jednáních s ostatními státy, a to hlavně s Evropskou unií. „V současné situaci může být bezpečnější dělat spíše relativní long/short sázky nebo sázky na reakci centrálních bank,“ radí Bártek.

Především Evropské centrální bance podle něho už nic nebrání začít poměrně rychle snižovat sazby. „To by mohlo podporovat například evropská síťová odvětví,“ říká na adresu potenciálních akciových vítězů takového kroku Bártek. Fakticky je ale situace momentálně taková, že kdo investoval do evropských akcií v prosinci 2021, je dnes pohledem panevropského akciového indexu Euro Stoxx 600 aktuálně na nule.

Aby toho nebylo málo, investoři uprostřed týdne začali v posledních dnech odmítat i adresy, které v uplynulých měsících považovali ze bezpečné, primárně americké státní dluhopisy, do nichž se stahovali během akciových výprodejů. Výsledkem je, že Americe poměrně strmě rostou náklady na nové dluhy.

Zatímco ještě koncem minulého týdne byl globální kapitál ochoten půjčit Americe na deset let za roční úrok 3,86 procenta, aktuálně to je už 4,4 procenta. Prakticky tak světový kapitál dává najevo, že není ochoten Americe levně půjčovat. Druhou stranou této mince je výprodej amerického dluhu, když uvolněné peníze míří na relativně stabilnější světové konzervativní adresy. Výsledkem je univerzální panika.

Zatímco se ještě v úterý trhy milosrdně oživily a část investorů toužila po nákupech „ve slevách“, dnes opět masivně roste napětí. Dobře to ilustruje vývoj indexu strachu: evropský vStoxx – obdoba amerického indexu VIX – narostl o pět procent a blíží se k maximům z poloviny března. Vyloženě na poplach pak bijí investoři v zámoří. Zmiňovaný VIX tam po určité oblevě z počátku týdne znovu vyrazil nad tragických padesát bodů, tedy k hodnotám, které investoři takto často viděli naposledy na počátku pandemie v roce 2020. Dodejme, že index VIX je odrazem burziánských obav, že trh během příštího měsíce dále poklesne.

K tomu si navíc přisazují známé analytické adresy z Wall Street, věštící trhům temnou budoucnost dokonce pro několik příštích let. Tak například experti Goldman Sachs počátkem týdne uvedli, že výprodej akcií by se mohl změnit v déle trvající cyklický medvědí trh, protože se zvyšuje riziko recese. Problém je, že tento typ trhu obvykle trvá kolem dvou let a –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ co více –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ trvá až pět let, než dorazí zpátky k výchozímu bodu. Na rozdíl od jednorázových otřesů způsobených událostmi jsou funkcí hospodářského cyklu, uvedli stratégové Goldman. Jinými slovy nejde o přechodnou záležitost emocí, ale o odraz utrpení reálné ekonomiky.

Hlavním důvodem hledání nového dna je fakt, že Spojené státy začaly vybírat takzvaná reciproční cla. Týkají se zhruba šesti desítek zemí, s nimiž mají Spojené státy podle administrativy prezidenta Donalda Trumpa vysoký obchodní deficit. Například na zboží z Evropské unie se vztahuje dvacetiprocentní clo. V případě Číny je sazba nového cla 34 procent, Trump ale v reakci na čínskou odvetu dnešním dnem zavedl extra clo ve výši padesáti procent. V součtu s předchozími cly, která Trump už na Čínu uvalil dříve, nyní Amerika bere 104 procent hodnoty čínských dovozů. Asijskou porci neurózy už stihly vstřebat bezmála čtyřprocentním jednodenním propadem třeba japonské akcie.