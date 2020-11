Akcie ve světě zpevňují, trh čeká Trumpovu volební porážku | E15.cz

Hlavní index hongkongské burzy Hang Seng zpevnil o 1,96 procenta a den uzavřel na hodnotě 24.939,73 bodu. Podobně index Straits Times, což je hlavní indikátor vývoje cen akcií v Singapuru, přidal 2,21 procenta a den zakončil na 2497,22 bodu.

„Trhy už započetly Bidenovo vítězství a chtějí, aby výsledek byl jasný a nezpochybnitelný,“ řekl agentuře Reuters hlavní analytik společnosti CMC Markets Michael Hewson. Šok v podobě vítězství Donalda Trumpa, zpochybnění výsledku nebo i jenom nerozhodný výsledek - to vše by mohlo na trhu způsobit korekci a pokles cen, myslí si analytik.

„Mít kontrolu nad Senátem je naprosto zásadní, pokud se má naplnit jakýkoliv scénář jasného vítězství demokratického kandidáta. Jinak bude pokračovat rozdělená vláda a bude potřeba mírnit očekávání další fiskální podpory,“ dodal analytik měnového trhu ve společnosti RBC Capital Markets pro oblast Asie Alvin Tan.

Růst cen akcií se z Asie přenesl i do Evropy, kde panevropský index STOXX Europe 600 krátce před polednem přidával 1,5 procenta na 353 bodů. Zvedá se tak z pětiměsíčního minima, kde byl minulý týden. Daří se hlavně bankovním titulům a firmám z odvětví těžby surovin. Obavy z dalšího šíření nového koronaviru dali investoři zatím stranou.

Pokud prezidentské volby v USA vyhraje Biden, bude to mít podle části analytiků příznivý dopad i na akcie v Evropě. V takovém případě by totiž v USA byl schválen program podpory ekonomiky ve větším objemu, než jaký navrhovali Trumpovi republikáni. Zlepšily by se také obchodní vztahy mezi USA a Evropou.