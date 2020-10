Volby USA | ONLINE: Prezidentské volby USA - Trump vs. Biden | E15.cz

Řádný termín amerických prezidentských voleb se blíží. Nastane 3. listopadu. Okolnosti hlasování ale jinak mají, s nadsázkou řečenou, do řádnosti daleko. Miliardář a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg navíc mluví o riziku propuknutí výtržností v reakci na výsledky voleb, maloobchodní řetězce proto dočasně stahují ze své nabídky zbraně. Volební noc vám zprostředkujeme pomocí on-line přenosu, spustí se v předvečer voleb.

Podle agentury Reuters už korespondenčně hlasovalo kolem 50 milionů Američanů. Obrovský počet hlasů poslaných poštou podle expertů může sčítání prodloužit o řadu dní či týdnů, což znamená, že vítěz nemusí být znám hned večer po uzavření volebních místností 3. listopadu.

Na letošních volbách je mimořádné i to, kolik všechny zainteresované strany utratí za volební kampaně. Podle organizace Center for Responsive Politics to bude téměř 14 miliard dolarů (328 miliard korun), což je jednoznačně nejvíce v dějinách.

Částky vynaložené na předvolební kampaně v USA se pravidelně zvyšují, letošní skokový nárůst je však podle CNN nevídaný. Zatímco v roce 2012 se na politickou reklamu vynaložilo něco přes šest miliard dolarů, o čtyři roky později to bylo 6,6 miliardy dolarů (154,7 miliardy korun). Letos se oproti volbám v roce 2016 v USA utratí více než dvojnásobek.

Joe Biden v roli favorita

Za rekordním nárůstem na volební kampaně stojí hlavně demokraté. Biden na svou kampaň vybral do poloviny října 938 milionů dolarů (22 miliard korun).

Celková konečná částka u něj jako u prvního prezidentského kandidáta v americké historii zřejmě přesáhne miliardu dolarů. Trump ke stejnému datu vybral 600 milionů dolarů (14 miliard korun). Bidena ostatně výrazně favorizují i předvolební průzkumy.

Donald Trump se nevzdává

Jenže předvolební průzkumy předpovídaly vítězství demokratického kandidáta, respektive kandidátky v podobě Hillary Clintonové, i před čtyřmi roky. Radoval se ale nakonec Donald Trump. Ten se i tentokrát snaží mobilizovat na poslední chvíli hlavně ty voliče, kteří se jinak voleb příliš neúčastní.

Využít se snaží i své zkušenosti s nedávno prodělaným onemocněním COVID-19. To Trumpovi umožňuje nadále tvrdit, že obavy z koronaviru jsou přehnané.

Výsledky voleb jako rozbuška násilností?

Objevují se ale i hlasy varující před tím, že bez ohledu na výsledek voleb budou mít „rozdělené státy americké“ po ukončení hlasování problém. Příznivci obou kandidátů jsou natolik polarizovaní, že například šéf Facebooku Mark Zuckerberg varoval ve vysílání CNBC před občanskými nepokoji. V této souvislosti maloobchodní řetězec Walmart přestal ve svých prodejnách nabízet zbraně a střelivo, jak informuje agentura Bloomberg.

Uchazeče o Bílý dům rozděluje přístup k řadě zásadních problémů dnešní doby. Ať už jde o postoj k řešení pandemie koronaviru, vypjatých vztahů s Čínou, přechodu na „zelenou energetiku“, daňovou agendu nebo postoj k iniciativě Black Lives Matters, která protestuje proti policejní brutalitě a rasové diskriminaci. Jde o témata, s jejichž pomocí se Joe Biden a Donald Trump vůči sobě vymezují.

Přílišných praktických změn by však v případě Bidenova zvolení nejspíš nedoznaly vztahy Spojených států amerických s Ruskem.

Ačkoliv Trump budoval za své působení relativně vřelé vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jeho administrativa uvalila na Moskvu sankce a držela vůči ní poměrně tvrdý postoj. Biden by v tomto kurzu pravděpodobně pokračoval, nicméně bez pochvalných slov pro šéfa Kremlu.

Bidenovým cílem je rovněž posílit vztahy s tradičními partnery, zejména v rámci Severoatlantické aliance, na níž Trump opakovaně útočil a označil ji za zastaralou. Demokratický kandidát také slibuje návrat USA do Světové zdravotnické organizace (WHO), ze které Trump zemi vyvedl uprostřed koronavirové pandemie s tím, že při boji s covidem podle něj pochybila.