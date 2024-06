Akcie Tesly se aktuálně obchodují za asi 175 dolarů. Od začátku roku odepsaly zhruba třicet procent své hodnoty a více než padesát procent svého dosavadního maxima z roku 2021. Během relativně krátké doby se tak tržní hodnota Tesly snížila o závratných šest set miliard dolarů, přesto i nadále zůstává nejhodnotnější automobilkou světa. V době přípravy článku činila téměř 550 miliard dolarů, zatímco například Toyota dosahovala přibližně 280 miliard.

Pokles akcií Tesly souvisí se sílící konkurencí v obchodu s čistě elektrickými vozy. S novými modely se o zákazníky agresivně uchází čínské, jihokorejské, japonské i evropské automobilky. Prodeje Tesly proto klesají, například v Německu se od ledna do května meziročně snížily o 41 procent, ve Velké Británii o třináct a ve Francii o šestnáct procent. Jen v Evropě, kde do května udala 119 tisíc aut, tak Tesla oproti svému loňskému výkonu ztrácí celkově třináct procent.

Slabší odbyt se ovšem promítl rovněž do hospodářských výsledků za první čtvrtletí. Čistý zisk se Tesle propadl o celých 55 procent, na 1,13 miliardy dolarů, a investoři se museli smířit s prvním poklesem tržeb za poslední čtyři roky.

Ani sliby automobilky, že zrychlí výrobu nových a levnějších vozidel, nakonec nezabránily odchodu řady věrných institucionálních investorů, tedy těch největších. Prodává například společnost Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management. Před více než deseti lety koupila půl milionu akcií Tesly, kterých se letos postupně zbavuje. „Domnívám se, že je ten příběh u konce,“ vysvětluje rozhodnutí její spoluzakladatel a šéf Ross Gerber. Investiční firma z Los Angeles zatím prodala asi čtyřicet procent akcií, část ze zbývajícího balíku chce věnovat charitě, protože je to daňově výhodnější.

Gerber kritizuje například údajně podfinancované oddělení Tesly pro styk s veřejností a stěžuje si na Muskovo „rozptylování politickými a kulturními záležitostmi“. Takové nakládání s časem je podle finančníka v rozporu se zájmy Tesly a jejích akcionářů. Gerber by viděl férové ohodnocení akcií Tesly na úrovni sto dolarů za kus, tedy čtyřicet procent pod současnou úrovní.

Pozici v Tesle kompletně vyklidil během posledního půl roku Tanaka Growth Fund, jenž nakládá s více než 21 miliony dolarů. Jeho zakladatel Graham Tanaka držel Teslu v portfoliu od roku 2011, kdy se obchodovala za dva dolary. Jedním z důvodů, proč už automobilka ve fondu nefiguruje, je i prostá obava, že cesta robotaxi a samořiditelných automobilů na silnice bude v masovém měřítku ještě pořádně trnitá, i kvůli regulatorním překážkám.

Všech 65 900 akcií Tesly pořízených začátkem roku 2022 se zbavil v letošním prvním čtvrtletí také John Belton, portfolio manažer Gabelli Funds. Rozhodnutí zdůvodnil nepoměrem mezi hospodářským výkonem Tesly a aktuální cenou jejích akcií.

„Proč bych riskoval s Teslou, když se mohu svézt na vlně levnější Nvidie,“ řekl už zmíněný Tanaka agentuře Reuters, která připomíná, že s ohledem na budoucí zisky se Tesla obchoduje dráž i než výrobce čipů Nvidia. Běžné automobilky jsou v této metrice mnohonásobně levnější než Tesla. Ze stejných důvodů její akcie nelákají ani Michala Semotana, portfolio manažera fondů J&T, nebo analytika Purple Trading Petra Lajska, jak uvedli pro e15.

Prudký růst akcií Tesly v posledních pěti letech utvrdil řadu investorů v představě, že je výhodné přijmout vyšší ohodnocení akcií této automobilky v řadě metrik a parametrů, které přitom mnohem spíše odpovídají nejvyspělejším technologickým gigantům jako Microsoft či Google než běžným automobilkám.

Tesla went public at $1.5B valuation 14 years ago. Valuation today is over $500B. https://t.co/Tqsnp6HFVn — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2024

K nim patří i osmnáct podílových fondů monitorovaných společností Morningstar, které drží akcie Tesly od roku 2019. Během letošního prvního čtvrtletí deset z nich snížilo své podíly, z nich čtyři o patnáct a více procent. Pět fondů ale naopak nakupovalo.

I to napovídá, že Wall Street Teslu navzdory potížím neodepisuje. Devatenáct analytiků, podle jejichž názoru se rozhoduje společnost LSEG, aktuálně řadí akcie automobilky do kategorie „buy“ či „strong buy“, tedy mezi ty vhodné k nákupu. Ještě v únoru jich stejné doporučení dalo o dva méně. Průměrná cena akcií Tesly podle nich teď odpovídá 179 dolarům za kus, takže akcie je v jejich pohledu aktuálně téměř „na svém“.

Mnohem výš než na 179 dolarů míří investiční společnost Ark Invest. Akcie Tesly drží v jednom ze svých fondů už od roku 2014. Po desetiprocentním navýšení v prvním čtvrtletí nyní tvoří téměř dvanáct procent portfolia fondu. Zakladatelka a generální ředitelka Ark Invest Cathie Woodová dál věří v zářnou budoucnost automobilky. Předloni odhadla, že se její akcie bude obchodovat nejpozději v roce 2027 za dva tisíce dolarů, v horším případě za 1400 dolarů.

Na rozdíl od skeptika Tanaky opírá Woodová svoji investiční vizi mimo jiné také o očekávaný nástup byznysu s robotaxi. A Elon Musk se nechal slyšet, že on to své představí už letos v srpnu. Cathie Woodová svoji víru podpořila dalšími zhruba sto miliony dolarů, které investovala do akcií Tesly. Svým investorům však příliš radosti nepřinesla, od začátku roku hodnota fondu poklesla asi o osmnáct procent. Hlavní americký akciový index S&P 500 si přitom připsal přes deset procent.