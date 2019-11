Alibaba debutovala v Hongkongu. Její akcie posílily o skoro sedm procent | E15.cz

Celkově Alibaba nabídla na burze v Hongkongu 500 milionů akcií. Z jejich prodeje zatím získala 11,3 miliardy dolarů, tedy asi 261,6 miliardy korun. Tato čísla dělají z nabídky Alibaby největší vstup na hongkongskou burzu od roku 2010. Agentura Reuters poznamenala, že se jedná o největší prodej akcií na světě v tomto roce. Na burze má Alibaba kód 9988. Toto číslo v čínštině zní podobně jako „věčný blahobyt“.

Čínská společnost může v Hongkongu získat až 12,9 miliardy dolarů. To však za předpokladu, že se rozhodne využít v následujících třiceti dnech takzvanou over- -allotment opci. Ta by znamenala prodej dalších akcií v případě vysoké poptávky. Podle svého dřívějšího vyjádření chce Alibaba získané prostředky využít k rozšíření svých internetových služeb.

Již od roku 2014 obchoduje Alibaba se svými akciemi i na burze v New Yorku. Akcie společnosti jsou na této burze i na té hongkongské zastupitelné, a investoři tak mohou prodávat i nakupovat na obou burzách za podobnou cenu. Při debutu Alibaby v Hongkongu uzavřely akcie čínské společnosti na newyorskké burze na 190,45 dolaru za akcii. To odpovídá růstu o 1,18 procenta.

Od vstupu na newyorkskou burzu před pěti lety se cena akcií Alibaby více než zdvojnásobila a od začátku tohoto roku vzrostla asi o 39 procent. Podle informací finanční společnosti Refinitiv je Alibaba letos pátou nejobchodovanější firmou v New Yorku. Denní objem obchodů s jejími akciemi se pohybuje okolo 2,6 miliardy dolarů. Tržní hodnota čínské společnosti je nyní 509 miliard dolarů.