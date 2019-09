Jack Ma odchází v 55 letech do důchodu. Chce být jako Gates | E15.cz

Narodil se roku 1964 v čínském městě Chang-čou. Již v útlém dětství se učil anglicky a docházel na hodiny anglické konverzace. Ma uvedl, že jeho dětským snem bylo dostat se na Učitelský institut v Chang-čou a získat práci jako učitel angličtiny. Na školu se nakonec na třetí pokus dostal a absolvoval jí v roce 1988. Po neúspěšném hledání práce, kdy Jacka Ma odmítli u policie i v řetězci rychlého občerstvení KFC, nakonec sehnal svou vysněnou práci učitele angličtiny na Changčouském institutu elektroniky a inženýrství. Zde učil až do roku 1993. Chtěl si rozšířit vzdělání, a tak zkoušel své štěstí na dalších školách. V roce 2006 tak absolvoval pekingskou školu Cheung Kong. Mimo jiné se v průběhu let také desetkrát pokoušel dostat na Harvard, avšak bez úspěchu. Zlomem v jeho kariéře se stal rok 1994, kdy založil překladatelskou společnost Haibo Translation Agency. Ta poskytovala možnost překladů z čínštiny do angličtiny a tlumočnické služby. Zde se podle svých slov také poprvé setkal s internetem. Jeho kariéra pokračovala založením jedné z prvních čínských internetových společností nazvané China Pages. Ta vytvářela internetové stránky pro čínské firmy. Z ní však po dvou letech odešel. Nejdůležitějším okamžikem se však stává jaro roku 1999, kdy Jack Ma zakládá společnost Alibaba. Podnikání Jacka Ma spočívalo v tom, že provozoval web, který usnadňoval uzavírání obchodů mezi menšími firmami na internetu. Tyto firmy po zaplacení členského příspěvku získaly osvědčení důvěry. Ty firmy, které se díky Alibabě chtěly prosadit i v zahraničí, musely zaplatit o něco více. Mezi roky 1999 a 2000 získala Alibaba na těchto příspěvcích 25 milionů dolarů. V roce 2001 pak Alibaba dokonce vykazuje první zisk a plánuje expanzi svých aktivit. O dva roky později společnost spouští svůj první větší projekt. Online tržiště Taobao, které je určitou obdobou internetového obchodu Amazon. Koncem roku 2004 začíná fungovat online platební platforma Alipay. Berte možnost pracovat 12 hodin denně jako požehnání, vzkázal šéf Alibaby zaměstnancům Píše se rok 2007 a přichází první obří akvizice. Za miliardu dolarů Alibaba získává 40procentní podíl v internetovém portálu Yahoo. V tom samém roce také vstupuje na hongkongskou burzu. Zde od investorů vybírá 1,7 miliardy dolarů. V posledních letech se Alibaba věnuje také investicím do umělé inteligence či autonomních technologií. Jejími největšími konkurenty jsou společnosti Tencent a Baidu. Alibaba však některými kroky v rámci umělé inteligence již přispívá životu v čínských městech. V rodném městě svého zakladatele například spustila službu City Brain. Ta využívá umělou inteligenci ke sledování každého vozidla ve městě. Za první rok svého působení snížila množství dopravních zácp o 15 procent. Dokáže také detekovat dopravní nehody nebo nesprávné parkování. Aplikace je díky svému úspěchu využívána i v Malajsii.