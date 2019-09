Prosus má ambici stát se evropskou konkurencí Facebooku a Googlu | E15.cz

Evropa zaostávala za Spojenými státy a Čínou především v oblasti velkých technologických společností. Podle analýzy serveru weforum.org z roku 2018 neměl Starý kontinent mezi dvaceti největšími technologickými společnostmi ani jednu, která by měla v regionu Evropy sídlo. Vznik společnosti Prosus nyní tento nelichotivý trend změnil. Mateřská společnost Naspers navíc věří, že vstup na burzu Euronext Amsterdam je správnou volbou. “Naspers věří, že volba burzy Euronext Amsterdam je a bude pro společnost přínosem, protože trhy Euronext jsou jedny z největších, nejintegrovanějších a osvědčených kapitálových trhů v Evropě,” uvedla společnost ve svém prohlášení. Digitální daň pro internetové giganty by v Česku mohla začít platit během příštího roku Naspers poprvé oznámil záměr uvést svůj mezinárodní majetek na amsterdamskou burzu již v březnu, a to pod novým názvem společnosti - Prosus. Ten má také sekundární kotaci na burze v Johannesburgu. Analytici uvedli, že jedním z důvodů tohoto rozhodnutí bylo to, že Naspers měl na Johannesburské burze přednostní postavení a velkou váhu. Prosus bude obchodovat pod symbolem „PRX“.