Akcie Alibaby při debutu v Hongkongu rostou o sedm procent | E15.cz

První obchodní den pro akcie čínského internetového prodejce Alibaba nezačal vůbec špatně. Titul s kódem 9988, což může v čínské numerologii symbolizovat „věčný blahobyt“, si už připisuje téměř sedm procent. S akciemi firmy se od roku 2014 obchoduje v New Yorku.

Na hongkongské burze firma nabídla 500 milionů nových akcií a zatím získala z prodeje 11,3 miliardy dolarů (261,6 miliardy korun), což z nabídky dělá největší vstup na místní burzu od roku 2010, napsaly agentury AP a Reuters.

Cena za akcii byla stanovena na 176 hongkongských dolarů (521 korun). Dopoledne akcie stouply na více než 188 HKD. V New Yorku akcie v pondělí uzavřely na ceně 190,45 USD, což by v Hongkongu odpovídalo ceně 186,3 HKD za akcii, protože americká akcie je osminásobkem těch, které jsou na trhu Hongkongu.

Pokud se společnost rozhodne využít v příštích 30 dnech i takzvanou over-allotment opci, tedy prodej dalších akcií v případě vysoké poptávky, může z prodeje získat až 12,9 miliardy dolarů. Peníze získané z nabídky chce firma, která je podle tržní kapitalizace největší v Asii a sedmou největší na světě, investovat do rozšíření internetových služeb. Analytici také upozorňují, že zřízení základny investorů v Hongkongu a Číně může pro společnost fungovat jako zabezpečení pro případ, že by její akcie v New Yorku zasáhl americko-čínský obchodní spor.

Akcie obchodované v Hongkongu a New Yorku jsou zastupitelné. To znamená, že investoři mohou prodávat i nakupovat stejné akcie na obou burzách a ceny se od sebe nebudou příliš lišit. Analytici také očekávají, že cenu akcií dále podpoří, až budou dostupné i pro obchodníky na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, což by mělo být příští rok v červnu.

Nabídka Alibaby je vnímaná jako vyjádření důvěry v budoucnost finančnictví v Hongkongu, kterým šest měsíců otřásají protivládní protesty. V neděli se konaly ve městě místní volby, ve kterých jasně zvítězili prodemokratičtí kandidáti.

Alibaba drží titul největší primární veřejné nabídky (IPO) akcií na světě v hodnotě 25 miliard dolarů.