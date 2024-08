Centrální banka Spojených států Fed příští měsíc s vysokou pravděpodobností sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma pět až 5,25 procenta. K tomuto kroku přistoupí vůbec poprvé od vypuknutí covidové pandemie před čtyřmi lety. Naznačuje to zápis ze zasedání měnového výboru, který banka zveřejnila ve středu. Pokles sazeb očekávají i akciové burzy. Pokud by k němu však nakonec nedošlo, vyvolalo by to na trzích podobně divoký výprodej, k jakému došlo na začátku srpna. Shodují se na tom ekonomové, s nimiž hovořila e15.