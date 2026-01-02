Baidu chce oddělit výrobu čipů. Divizi Kunlunxin pošle na burzu v Hongkongu
- Baidu podala žádost o uvedení své čipové dceřiné firmy Kunlunxin na hongkongskou burzu.
- Čínské polovodičové firmy hledají kapitál kvůli tlaku na technologickou soběstačnost.
- Kunlunxin má posílit ambice Baidu v oblasti umělé inteligence a snížit závislost na zahraničních čipech.
Čínský technologický gigant Baidu plánuje oddělit svou dceřinou společnost Kunlunxin, která se zaměřuje na vývoj čipů pro umělou inteligenci, a nabídnout její akcie investorům na Hongkongská burza. Firma oznámila, že žádost o vstup na burzu podala v důvěrném režimu, takže zatím nemusí zveřejňovat podrobnosti o velikosti ani struktuře nabídky.
Vstup Kunlunxinu na burzu budou ještě muset schválit regulační orgány, včetně čínského dozoru nad kapitálovým trhem. Podle Baidu proto není jisté, že k oddělení firmy nakonec dojde. Skupina by měla v Kunlunxinu vlastnit zhruba 59 procent akcií.
Roli sehrálo sílící napětí mezi USA a Čínou
Baidu patří k hlavním hráčům na rychle rostoucím čínském trhu s umělou inteligencí. Je nejen odběratelem specializovaných čipů pro datová centra a cloudové služby, ale prostřednictvím Kunlunxinu se věnuje také jejich návrhu. Přestože Baidu stále ve velké míře využívá čipy americké společnosti Nvidia, vlastní vývoj jí umožňuje ve svých datových centrech stále častěji kombinovat interní řešení při provozu AI modelů Ernie. Kunlunxin se navíc osamostatnila a začala své čipy prodávat i zákazníkům mimo skupinu Baidu.
Záměr přichází v době sílícího technologického napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Washington omezil přístup čínských firem k nejmodernějším čipům, zatímco Peking podporuje domácí výrobce a mobilizuje miliardy jüanů z veřejných zdrojů na rozvoj polovodičového průmyslu. V posledních měsících tak několik čínských výrobců čipů oznámilo plány na vstup na burzu.
Podle dřívějších informací agentury Reuters by tržby Kunlunxinu měly za loňský rok přesáhnout 3,5 miliardy jüanů. Více než polovinu příjmů má tvořit prodej externím zákazníkům. Při posledním kole financování byla firma oceněna na 21 miliard jüanů a analytici JPMorgan očekávají letos výrazný růst tržeb z prodeje čipů.
Analytik Counterpoint Research Brady Wang upozorňuje, že čipy Kunlunxinu patří v Číně k nejpoužívanějším. Zároveň ale dodává, že i když mohou pomoci snížit závislost země na zahraničních dodavatelích, plnohodnotnou náhradu nejvýkonnějších čipů od Nvidie zatím nepředstavují.