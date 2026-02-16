Od rešerše k šesti miliardám. Legora rekordním růstem přepisuje pravidla právního byznysu
- Legora míří na valuaci šest miliard dolarů, téměř devítinásobek za méně než rok.
- Právní kanceláře po celém světě zavádějí AI dřív než konkurence.
- Ocenění výrazně převyšuje běžné SaaS násobky a sází na další explozivní růst.
Stockholmský startup Legora vyvíjející umělou inteligenci (AI) určenou pro právníky a právní oddělení jedná o novém investičním kole, které by ho mohlo ohodnotit až na šest miliard dolarů. To by znamenalo ztrojnásobení valuace během pouhých čtyř měsíců, vyplývá z informací agentury Bloomberg. Detaily kola zatím nejsou uzavřeny, očekává se ale, že ho povede některý ze stávajících investorů.
Pokud se transakce uzavře, půjde o jeden z nejrychlejších růstů valuace v historii evropských startupů, připomíná server Europeanbusinessmagazine. Legora byla ještě v květnu 2025 oceněna na 675 milionů dolarů, v říjnu už na 1,8 miliardy a nyní míří na šest miliard — tedy téměř devítinásobek za méně než rok.
Od rešerší k miliardám
Firma vznikla v roce 2023 a vyvíjí kolaborativní AI platformu pro právníky, která pomáhá s rešeršemi, revizí dokumentů, jejich tvorbou i právním poradenstvím. Její software dnes využívá více než 600 advokátních kanceláří a právních týmů v 50 zemích, zatímco ještě loni na jaře to bylo 250 klientů ve 20 zemích. Mezi zákazníky patří i globální kanceláře jako Linklaters, Bird & Bird nebo Cleary Gottlieb.
Celkem Legora dosud získala 266 milionů dolarů v šesti kolech. Mezi investory figurují fondy jako Andreessen Horowitz, Benchmark, General Catalyst nebo Y Combinator.
Raketový růst firmy odráží tempo, jakým právní sektor přijímá umělou inteligenci. Oblast, která dlouhodobě patřila k technologicky nejpomalejším, dnes pod tlakem klientů i konkurence masivně automatizuje rešerše, due diligence či přípravu smluv — tedy práci, která dříve vyžadovala tisíce pracovních hodin.
Kdy se investice vrátí?
Současně ale valuace vyvolává otázky. Podle analýzy Best Practice AI by ocenění šest miliard dolarů odpovídalo zhruba 260násobku současných ročních opakovaných tržeb, které se odhadují na 23 milionů dolarů. I při dosažení cíle 40 milionů dolarů ARR by šlo o přibližně 150násobek — výrazně nad běžným oceněním cloudových (SaaS) firem.
Načasování kola je navíc citlivé. Přichází krátce poté, co Anthropic uvedl právní plugin ke svému modelu Claude, což otřáslo akciemi firem z oblasti právních a datových služeb. Například švédský poskytovatel právních informací Karnov odepsal během jediného dne dvouciferné procento.
Šéf Legory Max Junestrand reagoval tím, že klíčem není samotný AI nástroj, ale jeho hluboká integrace do právních procesů. Konkurenční startup Harvey mezitím podle médií usiluje o investici při valuaci 11 miliard dolarů. Společně tak obě firmy míří na ocenění 17 miliard dolarů v sektoru, který prakticky neexistoval před třemi lety.