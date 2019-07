Píše se horký červenec roku 2008. Světové akcie se hroutí a tváří v tvář s tím i firemní manažeři. Část z nich přichází, a to doslova, o své pohodlné ředitelské křeslo legendární italské značky Natuzzi. Jakoby se tehdy psal prolog soumraku byznysu celé firmy, kterou Pasquale Natuzzi založil koncem padesátých let minulého století v romantickém jihoitalském městečku Santeramo in Colle.