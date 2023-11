Bezvavlasy letos investorům vydělávají. Další růst podpoří nový sklad i akvizice | e15.cz

Druhý největší tuzemský prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy podpořil své zahraniční aktivity. Firma, s jejímiž akciemi se od loňského roku obchoduje na pražské burze, oznámila spuštění nového e-shopu pro slovenský a maďarský trh a také zahájení provozu automatizovaného skladu v Boru na Tachovsku. A do konce roku nejspíš ohlásí, jak to vypadá s jejími akvizičními plány.

Společnost už dříve naznačovala, že se chystá nakupovat, aniž uvedla, o jakou firmu má zájem nebo z jakého oboru by měla být. V poslední tiskové zprávě sice opět neupřesňuje, na koho cílí, nicméně informuje, že jednání už probíhají a je možné, že ještě letos oznámí výsledek.

Bezvavlasy jsou druhým největším tuzemským prodejcem vlasové kosmetiky hned po obchodu Notino a případná akvizice by urychlila jejich další rozvoj. V období od ledna do konce září firma podle svých údajů zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 44 procent na bezmála 495 milionů korun. Provozní výsledek EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, se zvýšil o 47 procent na 32,6 milionu korun. Tržby za celý rok 2023 management Bezvavlasů očekává ve výši 700 milionů korun a EBITDA 52 až 66 milionů korun.

K tomu by měl pomoci i nový automatizovaný sklad, který leží poblíž hranic s Německem. Pojme až 3,5 milionu kusů zboží a firmě umožní expedovat větší objemy produktů nejen českým zákazníkům, ale i těm zahraničním. Z celkové investice na výstavbu 32,6 milionu korun pokryla 45 procent dotace z fondů EU.

Bezvavlasy se zaměřují především na distribuci profesionální vlasové kosmetiky pro kadeřnictví, ale zásobují i retailovou klientelu. Společnost vznikla v roce 2011 a dnes působí také na Slovensku a v Maďarsku. E-shopy se brzy chystá otevřít i pro chorvatský a rumunský trh a do pěti let by chtěla operovat na více než 10 evropských trzích. Pokud plány na expanzi vyjdou, management očekává postupný nárůst tržeb až na tři miliardy korun.

Příznivý vývoj hospodaření a předzvěst expanze se odráží i v zájmu investorů a v kurzu akcií na pražském burzovním trhu Start. Bezvavlasy tu uskutečnily primární veřejnou nabídku loni na přelomu srpna a září, upisovací kurz činil 490 korun. V úvodu tohoto týdne se cenné papíry společnosti obchodovaly okolo 680 korun, což je o téměř 70 procent více než na začátku roku. Její tržní hodnota se díky tomu vyšplhala na 680 milionů korun.

Při primární veřejné nabídce své akcie prodávali zakladatelé společnosti František Novotný a Aleš Hudeček a mezi investory umístili 230 tisíc akcií (23procentní podíl) v celkové hodnotě 112,7 milionu korun. Na přípravě prodeje akcií se podílela firma Starteepo finančníka Františka Bostla, jejíž fondy si akcie společnosti Bezvavlasy zakoupily i do svých portfolií.