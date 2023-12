„Spojení takto významných hráčů na poli distribuce kadeřnických potřeb vytváří obrovské synergie a možnosti. Za rok 2023 odhadujeme, že dohromady toto uskupení vygeneruje tržby za více než 1,1 miliardy korun,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bezvavlasy Aleš Hudeček. „Při této velikosti se tak otevírá obrovský potenciál rozvoje našich firem v dalších letech,“ dodal.

Firma Bezvavlasy rovněž v tiskové zprávě uvedla, že kombinovaný provozní výsledek EBITDA se za rok 2023 očekává nad 110 miliony korun. EBITDA marže by pak měla v příštích letech vzrůst ze stávajících deseti procent na více než 15 procent.

Úspory, úvěr i nové akcie

Společnost Hair Servis provozuje vedle dvou desítek velkoobchodních prodejen rovněž 13 školicích center. Zboží dodává více než 18 tisícům kadeřníků. Na nákup 100procentního podílu od dosavadních majitelů využila firma Bezvavlasy z vlastních zdrojů 50 milionů korun, 150 milionů si v podobě dlouhodobého úvěrů půjčila od Raiffeisenbank. Dalších 120 milionů korun bude vyplaceno postupně ve splátkách během následujících šesti let.

Zbytek kupní ceny pak tvoří nově vydané akcie Bezvavlasy. Zakladatelé Hair Servis získávají celkem 300 tisíc kusů, přičemž pro vypořádání byl stanoven kurz 700 korun za kus. Společně se stávajícími většinovými akcionáři Alešem Hudečkem, Františkem Novotným a skupinou Starteepo finančníka Františka Bostla budou dohromady vlastnit 92,3 procenta akcií. Dalších 50 tisíc nově vydaných cenných papírů koupí stávající akcionáři a peníze půjdou na posílení kapitálu Bezvavlasy.

Z dosavadního jednoho milionu kusů vydaných akcií se tak počet cenných papírů zvýší o 350 tisíc. Takzvaný free float, tedy ta část akcií dostupná k obchodování na burze, však bude vzhledem k výši podílů hlavních akcionářů velmi nízký, necelých osm procent. Pondělní uzavírací kurz na trhu Start byl 730 korun, od začátku roku vzrostla cena o přibližně 80 procent. Kvůli důležitosti oznámení je v úterý na burze pozastaveno obchodování s akciemi Bezvavlasy.

Zahraniční expanze pokračuje

Pro společnost Bezvavlasy jde o další důležitý krok realizovaný v letošním roce. Nedávno oznámila puštění nového e-shopu pro slovenský a maďarský trh a také zahájení provozu automatizovaného skladu v Boru na Tachovsku, tedy poblíž hranic s Německem. Sklad pojme až 3,5 milionu kusů zboží a firmě umožní expedovat větší objemy produktů nejen českým zákazníkům, ale i těm zahraničním.

Bezvavlasy jsou druhým největším tuzemským prodejcem vlasové kosmetiky hned po obchodu Notino. Zaměřují se především na distribuci profesionální vlasové kosmetiky pro kadeřnictví, ale zásobují i retailovou klientelu. Společnost vznikla v roce 2011 a dnes působí také na zmíněném Slovensku a v Maďarsku. E-shopy se brzy chystá otevřít i pro chorvatský a rumunský trh a do pěti let by chtěla operovat na více než deseti evropských trzích.