Nástup staronového prezidenta USA měl vyhnat akciové trhy nebo kryptoměny k dalším rekordům, po rozpoutání obchodních válek ale letošní výkonnost širokých amerických indexů S&P 500 a Nasdaq spadla do záporu. Investory děsí kromě zavádění dalších cel také odhady amerických centrálních bankéřů, že tamní ekonomika padá do recese. O to pozorněji budou burziáni i kryptospekulanti naslouchat Trumpovu vystoupení v Kongresu, kde má podle zdroje CNN naznačit obrysy některých svých zásadních kroků po zbytek funkčního období. Zmínit má také situaci na Ukrajině.