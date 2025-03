Buffett se pustil do Trumpa. „Zoubková víla cla nezaplatí“

„S tarify máme bohaté zkušenosti. Jsou do jisté míry válečným aktem,“ prohlásil Buffett v rozhovoru pro televizní stanici CBS. „V průběhu času se stanou daní ze zboží. Chci říct, že zoubková víla je nezaplatí!“ prohlásil Buffett. „A co potom? Tuhle otázku si v ekonomii musíte vždycky položit. Vždycky se ptáte: A co potom?“ dodal.

Jde o vůbec první veřejný komentář hlavy investičního konglomerátu Berkshire Hathaway ke krokům Trumpovy administrativy. V platnost právě vstoupila americká cla ve výši 25 procent na dovoz zboží z Kanady a z Mexika, zároveň začínají platit dodatečná desetiprocentní cla na čínské zboží. Kanada a Mexiko zavádějí odvetná opatření, také Peking zavedl nová cla na některé dovozy z USA. Mnozí ekonomové upozorňují na to, že dovozci zboží tyto dodatečné tarify promítnou do cen pro americké spotřebitele.

Buffett nechtěl odpovídat na otázku, jaký je podle něj současný stav americké a globální ekonomiky. „No, myslím, že je to nejzajímavější téma na světě, ale nebudu o tom mluvit, nemůžu o tom mluvit. Opravdu nemůžu,“ uvedl. Během Trumpova prvního funkčního období ale Buffett tehdejší obchodní rozpory mezi USA a Čínou obsáhle komentoval a varoval před tím, že Trumpova agresivní celní politika může mít celosvětové negativní důsledky.

Buffettově Berkshire Hathaway se loni dařilo, společnost zvýšila provozní zisk o 27 procent na 47,44 miliardy dolarů. Společnost nicméně loni méně investovala, prodala část svých podílů v amerických gigantech jako Apple nebo Bank of America a dál akumulovala hotovost, jejíž objem na konci roku dosáhl rekordních 334,2 miliardy dolarů. To u některých analytiků vyvolalo obavy, zda Buffett nadále důvěřuje americké ekonomice. Sám „věštec z Omahy“ ale tyto obavy rozptyloval, když prohlásil, že většinu peněz, které spravuje, bude vždy investovat ve Spojených státech. „Je to nejlepší místo na světě,“ řekl během oznamování loňských výsledků hospodaření. „Měl jsem štěstí, že jsem se zde narodil.“

Americký ministr obchodu Howard Lutnick označil Buffettovy komentáře za „hloupé“. Lutnick pro CNN prohlásil, že nová cla by mohla nahradit výběr federální daně z příjmu.