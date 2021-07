Robinhood prodal akcie za 2,1 miliardy dolarů. Míří na burzu Nasdaq | E15.cz

Americká makléřská společnost Robinhood Markets získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO) 2,1 miliardy dolarů (45 miliard korun). Firma uvedla, že ve středu prodala 55 milionů akcií v ceně 38 dolarů za kus. To je sice na dolním konci plánovaného cenového rozpětí, ale přesto to z firmy, která je oblíbená mezi mladými začínajícími investory, letos činí jednu z nejlépe oceněných společností vstupujících na americký akciový trh. Dnes se s jejími akciemi začne obchodovat na trhu Nasdaq v New Yorku.