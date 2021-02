Burza Nasdaq slaví padesát let. Jako první byla plně elektronická | E15.cz

Přesně 8. února 1971 vznikla burza Nasdaq. Název pochází ze zkratky tehdejší Národní asociace obchodníků s cennými papíry pro automatizovanou kotaci (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Šlo o první plně elektronickou burzu a nyní je podle velikosti druhou na světě po té newyorské.

Burzu založila Národní asociace obchodníků s cennými papíry, předchůdkyně dnešního Regulačního úřadu pro finanční sektor. Jako technologický průkopník a levnější alternativa k úpisu akcií na newyorské burze se Nasdaq stal rychle primárním trhem pro řadu menších, rostoucích a technologických společností.

Mateřskou společností burzy je Nasdaq Inc., která provozuje také burzy ve Skandinávii, na Islandu nebo v Pobaltí. Na všech burzách Nasdaqu se obchoduje s akciemi více než 8000 titulů, včetně technologických gigantů Apple, Microsoft, Google či Facebook. Čisté tržby společnosti se loni zvýšily o 15 procent na 2,9 milionu dolarů. Sídlo má Nasdaq Inc. v newyorském mrakodrapu One Liberty Plaza.

Nejznámějšími indexy společnosti jsou Nasdaq Composite a Nasdaq-100. Loni v červnu index Nasdaq Composite poprvé v historii překonal hranici 10 tisíc bodů, nyní je na hodnotě kolem 13 tisíc bodů. V současnosti je Nasdaq druhou největší burzou světa podle tržní kapitalizace po newyorské burze NYSE.

Nasdaq kromě provozování burz poskytuje ale i technologie pro obchodování na trhu bankám a dalším finančním institucím. Má také silné postavení na trhu se softwarem pro dohled nad obchodováním a v sektoru obchodních technologií.

Loni v listopadu Nasdaq oznámil, že převezme za 2,75 miliardy dolarů, což bylo podle tehdejšího kurzu asi 61,3 miliardy korun, kanadskou firmu zaměřenou na odhalování finančních podvodů Verafin. Vznikne tak globální lídr s technologiemi pro boj s finanční kriminalitou. Pro Nasdaq je to největší akvizice od roku 2008, kdy koupil skandinávskou burzovní firmu OMX.

Výnosy Nasdaqu z technologií pro organizování trhů a z investičního zpravodajství od roku 2016 stouply o 54 procent a výnosy mimo obchodní aktivity nyní představují 73 procent celkových výnosů skupiny.

V roce 2008 se Nasdaqu nepodařilo koupit londýnskou burzu LSE. V roce 2013 Nasdaq koupil za 390 milionů dolarů od britské mediální skupiny Thomson Reuters její divize pro styk s veřejností a investory a divizi multimedií.

Největším akcionářem společnosti Nasdaq Inc. je burza v Dubaji s 18procentním podílem. Následuje společnost Investor AB, která drží necelých 12 procent akcií a kterou ovládá švédská podnikatelská rodina Wallenbergů.

V čele společnosti stojí od roku 2017 Američanka Adena Friedmanová.