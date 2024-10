Cena kávy na burze je nejvyšší za posledních třináct let

Burzovní cena kávy se letos v září dostala nad 2,75 dolaru za libru, a byla tak nejvyšší za posledních třináct let. I přes mírný pokles v minulých dnech se její cena nyní pohybuje kolem 2,6 dolaru. V následujících měsících navíc nelze vyloučit další růst a atakování historických maxim. Může za to souhra mnoha faktorů, které tomuto trendu nahrávají do karet. Zvyšování cen na burze pocítí i koncoví zákazníci. Výsledné zdražení v maloobchodu se však projeví až s určitým zpožděním.

Důvodů zdražovaní kávy je hned několik. Naprosto zásadní roli ve vývoji její ceny však hraje počasí. Jen nepříznivé povětrnostní podmínky mohou snížit roční produkci o 10 až 20 procent, připomínají analytici z XTB. V rovníkových oblastech, kde se káva z velké části pěstuje, se navíc vyskytují extrémní meteorologické jevy. Největším světovým producentem kávy je s velkým náskokem Brazílie. Právě tam ale úřaduje jev La Niña, který v oblastech způsobuje extrémní sucha. Nepříznivé počasí postihuje i kávové plantáže ve Vietnamu, který je v produkci na druhém místě.

Další příčinou zdražování budou i regulace ze strany Evropské unie. Na konci roku 2025 má vstoupit v platnost nový předpis EUDR (European Union Deforestation Regulation). Ten zakáže v unijních státech uvádět na trh produkty, které při své produkci přispěly k odlesnění planety. Mezi nimi je kromě kávy například i kakao, palmový olej nebo sója. Obchodníci se tak už nyní předzásobují. Původně mělo nařízení začít platit již na konci letošního roku. Evropská komise se ho nakonec rozhodla o rok odložit.

Odhadnout vývoj ceny kávy není jednoduché

Na náročnost predikcí u kávy však upozorňuje Jiří Tyleček, hlavní analytik a odborník na komodity společnosti XTB. „Nemyslím si, že by šla na nějaké násobky, ale růst o desítky procent se vyloučit nedá, jelikož káva patří mezi nejvíce nestálé komodity,“ říká k problematice. Podle něj může dojít k pokoření ceny z roku 2011, kdy se na burze dostala ke třem dolarům za libru. Stanovit budoucí vývoj je však velmi obtížné. „To je dáno zejména tím, že zásadní proměnnou je zde těžce vypočitatelné počasí,“ doplňuje. Podle XTB vystoupala již letos cena kávy o desítky procent. Konkrétně u odrůdy Arabica zhruba o 40 %, u Robusty dokonce o více než 90 %. Zásoby kávy byly navíc vyčerpány na nejnižší úroveň od roku 2001.

Očekávatelný je tedy i další nárůst maloobchodní ceny. „On už probíhá a závisí i na mnoha dalších faktorech, jako jsou například ceny energií. Cena kávy na burze se samozřejmě nepromítne do ceny v obchodě v plné míře. O desítky procent ale káva zdraží i v maloobchodních prodejnách,“ dodává Tyleček s tím, že než se burzovní cena promítne do té v obchodech, může to trvat i několik měsíců. Záleží totiž například na stavu zásob a jejich postupném doprodávání i na jednotlivých obchodních sítích.

Na aktuální situaci na trhu musí reagovat i kavárny. Některé budou schopné držet stávající ceny déle díky kontraktům s dodavateli. To je i případ českého kavárenského řetězce CrossCafe. „Zdražování kávy samozřejmě pociťujeme a již se to promítá do našich cen od začátku letošního roku. Aktuálně skončila sklizeň v Brazílii, která je největším exportérem a odkud také my odebíráme největší podíl kávy. Nám se podařilo uzavřít kontrakt s dodavatelem a zafixovat cenu, což nám umožní ji stabilně držet po celý příští rok,“ říká Michal Král, spolumajitel CrossCafe Pražírna.

Historického maxima dosáhla cena kávy Arabica na burze v březnu 1977, jak vyplývá z dat serveru Trading Economics. Tehdy se dostala nad 3,11 dolaru za libru. Pro srovnání v roce 2019 a během pandemického roku 2020, kdy poptávka po kávě poklesla, se cena pohybovala přibližně mezi 1 a 1,3 dolary. Podle výhledu Trading Economics má navíc burzovní cena dále stoupat a v září příštího roku se přiblížit ke třem dolarům.