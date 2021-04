Ceny komodit vyletěly na devítileté maximum, hrozí inflace | E15.cz

„Ceny komodit jsou nejvyšší od podzimu 2012,“ upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Ukazatel The Bloomberg Commodity Spot Index sledující vývoj cen nejdůležitějších komodit se totiž letos zvýšil o téměř sedmnáct procent, když ve středu uzavřel na hodnotě zhruba 463.

„Rostou zejména ceny průmyslových kovů a sektor obilovin,“ dodává analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Kovy podle něj táhne nahoru obnovená průmyslová produkce, které nestačí těžba. Příkladem je zdražování mědi či železné rudy, které profitují ze stimulačních programů vlád a jejich snah o snížení produkce skleníkových plynů a rovněž z otevření ekonomik po zvládnutí pandemie.

Konkrétně ceny mědi vyletěla v posledních dnech těsně pod deset tisíc dolarů za tunu, nejvýše od března 2011 a jen kousek od rekordního maxima 10 190 dolarů v únoru 2011. „Měď patří mezi takzvané zelené či ekologické kovy, u nichž se v nadcházejících letech očekává značný růst poptávky spojený s rostoucím tempem zelené transformace a dekarbonizace,“ zdůrazňuje Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank.

Klíčové komodity tak začínají překonávat či dorovnávat rekordy z poloviny první dekády druhého tisíciletí, kdy jejich ceny zažívaly takzvaný supercyklus. Při něm se ceny komodit během dekády pohybují nad dlouhodobým trendem. Ve zmiňovaném desetiletí je táhla vzhůru zejména poptávka z Číny, která potřebovala kovy a další komodity na stavbu infrastruktury potřebné pro olympijské hry v roce 2008.

Nerostou totiž jen kovy, ale rovněž obiloviny, jejichž cena se dostala na nové osmileté maximum. Zdražuje pšenice, kukuřice, ale i sójové boby. „Očekávaná úroda v USA a Jižní Americe je nižší. Kvůli nedostatku lidí na farmách nebyl velký osev,“ doplňuje Tomčiak.

To však není jediný faktor. Ceny produktů zemědělské výroby včetně obilovin táhne vzhůru poptávka z Číny, která potřebuje krmivo pro obnovu chovů prasat, jež byly přede dvěma lety zasaženy prasečím morem. Podle Hansena pak rekordní ochlazení způsobilo odložení setby v USA a někde také spálilo ozimou pšenici. „A jako by to nestačilo, Brazílie hlásí horší úrodu kvůli suchu,“ líčí Hansen.

Zdražování surovin ale může vyvolat tlak na ceny zboží a služeb pro spotřebitele. Společnosti jako Procter & Gamble a Chipotle Mexican Grill už chtějí zvýšené náklady přenést na spotřebitele.

Podobné kroky ovšem zpochybňují tvrzení centrálních bankéřů, že případný skok v inflaci bude dočasný. „Snaží se uklidňovat veřejnost, že budou mít inflaci pod kontrolou. Je to mediální hra,“ uvádí Kovanda a pokračuje: „Inflace může ještě hodně překvapit.“

Komoditní rekordy