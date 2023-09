Čipy daly vydělat desítky procent, druhý dech slibuje i Nvidia | e15.cz

Éra čipového hladomoru stále mocně hýbe burzovním světem. V kombinaci s boomem umělé inteligence totiž dávají akcie firem orientovaných na polovodiče vydělat násobně více, než je na Wall Street zvykem. Index Philadelphia Semiconductor mapující tři desítky nejvýznamnějších čipových producentů během uplynulého roku přidal skoro 37 procent, tedy dvojnásobek trhu jako celku. A zdaleka to přitom není jen dílem kultovní akcie Nvidia, kterou investorské šílenství vyneslo doslova do nebes. Burzovní čipová mašina sice ztrácí grády a oddělit v branži akciové zrno od plev bude propříště podstatně komplikovanější, jeho role zlatého dolu se zatím zdaleka nevyčerpala.

„Výkonnost sektoru polovodičů by mělo do budoucna živit rostoucí rozšiřování umělé inteligence a z mého pohledu se jeho růstový potenciál, a to i navzdory letošnímu skvělému výkonu, ještě zdaleka nevyčerpal,“ soudí portfolio manažer Raiffeisen investiční společnosti Martin Zezula.

Jedním dechem ovšem dodává, že polovodiče patří k odvětvím s nadprůměrným rizikem oproti trhu jako celku. „Výrobci polovodičů bez produktů využitelných v segmentu AI měli slabší výkonnost, ale budou se snažit technologicky přiblížit lídrům typu Nvidia a řada firem na toto dohánění může vynaložit obří prostředky,“ zdůrazňuje analytik J&T Banky Pavel Ryska s tím, že dlouhodobě bude sektor investory vyhledávaný, i když některé tituly už jsou po letošním prudkém nárůstu příliš vysoko.