PPF se přiblížila podílu v německé mediální skupině. General Atlantic hatí plány klanu Berlusconi
Investiční společnost General Atlantic hodlá prodat české investiční firmě PPF svůj podíl 2,4 procenta v německé mediální skupině ProSiebenSat.1. Agentuře Reuters to dnes řekly zdroje obeznámené se situací. PPF o skupinu ProSiebenSat.1 soupeří s italskou firmou MediaForEurope (MFE), kterou ovládá rodina bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. General Atlantic se svým rozhodnutím staví proti doporučení vedení ProSiebenSat.1, podle kterého by akcionáři měli přijmout nabídku na převzetí od MFE. Rozhodnutí General Atlantic by mohlo signalizovat, že cesta MFE k získání kontroly nad německou skupinou se komplikuje, píše Reuters.
Společnost MFE koncem července svou nabídku na převzetí zvýšila, za každou akcii ProSiebenSat.1 tak nyní nabízí 4,48 eura v hotovosti a 1,3 vlastní akcie. Celková hodnota nabídky činí zhruba osm eur (asi 168 korun) za akcii. PPF na tento krok reagovala oznámením, že svou nabídku, která činí sedm eur v hotovosti za každou akcii ProSiebenSat.1, zvyšovat nebude. Představenstvo a dozorčí rada ProSiebenSat.1 pak minulý týden doporučily akcionářům přijetí nabídky MFE.
Agentura Reuters uvedla, že společnosti General Atlantic, PPF a ProSiebenSat.1 se k její dnešní zprávě odmítly vyjádřit. Dodala, že MFE zatím na žádost o vyjádření nereagovala.
ProSiebenSat.1 je vedle skupiny RTL druhým největším soukromým televizním koncernem v Německu. Kromě klasických stanic jako ProSieben, Sat.1 a Kabel Eins patří do této skupiny také streamovací služba Joyn.
Společnost Media for Europe patří dětem bývalého italského premiéra Berlusconiho, který zemřel v roce 2023. Firma plánuje vybudovat panevropskou skupinu televizních stanic.
Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (víc než bilion Kč) a celosvětově na konci loňska zaměstnávala 45.000 lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery.