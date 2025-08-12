Izraelský miliardář v Česku zaměstná stovky lidí. Konkurence zkouší nemožné, říká k obchodu za 1,2 bilionu
Poslední měsíce přinesly dvě akvizice izraelských kyberbezpečnostních firem s celkovou hodnotou 1,2 bilionu korun. Google v březnu oznámil záměr převzít izraelsko-americkou společnost Wiz za 32 miliard dolarů. Jde o největší obchod Googlu v historii. V červenci následovala Palo Alto Networks s tím, že za 25 miliard dolarů získá firmu CyberArk. Dva výrazní a doposud samostatní hráči se tak stanou součástí velkých korporací. Těm chce „okopávat paty“ další naděje z Izraele, která v Praze rozjela vývojové centrum s plánem zaměstnat stovky odborníků. Startup vede jeden z nejbohatších lidí Izraele, podle něhož se konkurence vydala směrem molocha ve stylu IBM.
Shlomo Kramer v roce 1993 spoluzaložil firmu Check Point, z níž se stala nejhodnotnější firma Izraele, která v nejvyšším vedení zaměstnává i několik Čechů. Check Point pomohl vytvořit izraelský kyberbezpečnostní ekosystém, z něhož se rodí další úspěchy.
Kramer následně v roce 2002 spoluzaložil svou druhou firmu Imperva, která se před časem v rámci transakce za 3,6 miliardy dolarů stala součástí velké investiční skupiny Thoma Bravo.
Nyní Kramer jakožto bohatý muž zkouší štěstí do třetice. Od roku 2015 šéfuje jím založené společnosti Cato Networks, která už od investorů posbírala 1,1 miliardy dolarů a pomalu se chystá na burzu. Jak web e15.cz nedávno informoval, Praha poslouží jako jedno z hlavních center vývoje s tím, že zaměstnanci jako motivaci dostávají akcie.
Technologie Cato Networks reaguje na změnu v přístupu k práci. Zaměstnanci dříve dělali primárně z kanceláří, takže se IT a bezpečnost stavěly na míru těmto potřebám. Když se chtěl někdo připojit z notebooku na dálku, využil přístup přes takzvanou síť VPN, což ovšem není rychlé, pohodlné a často ani bezpečné. Cato tak vytváří software označovaný jako SASE, díky němuž mohou lidé pracovat bezpečně na dálku.
Cato Networks má jednu výhodu: začíná na zelené louce a může svůj software postavit moderně bez nánosu letitých technologií. Právě zde se Kramer cítí silný. Nástroj SASE totiž rozvíjí také Palo Alto Networks, jeden z největších hráčů v kyberbezpečnosti. Často nicméně spojuje prvky od koupených startupů, což není vždy jednoduché. Čerstvá akvizice CyberArku za 25 miliard dolarů má do skládačky přidat ochranu identit uživatelů.
Palo Alto Networks, dříve rovněž pružný startup, podle Kramera čím dál více připomíná letité korporace typu IBM. Žádná kyberbezpečnostní společnost podle něj úspěšně neposlepovala více technologií do jednoho funkčního produktu, takzvané platformy. „Dokonce ani Microsoft není schopný takové konsolidace, zejména v oblasti síťové bezpečnosti,“ uvedl izraelský miliardář.
„Integrace je obtížná, protože spojení více platforem není jen technická výzva – je to i výzva strukturální. Různé základy v podobě zdrojových kódů, týmů a architektury se nestanou jednotnou platformou jen proto, že mají společné logo,“ řekl Kramer pro e15.cz.
„Podobně jako dříve IBM strávilo i Palo Alto Networks roky akvizicemi a prezentuje je prostřednictvím marketingu jako nástroj SASE. Ve skutečnosti však nejde o jednotnou platformu. Jsou to různé funkce s odlišným kódem, formáty nebo cykly vydávání,“ navázal Kramer. Podle jeho názoru se jeho konkurence snaží „znovu poskládat míchaná vejce“.
CyberArk: příběh, který skončil prodejem
Z pohledu Palo Alto Networks ale akvizice CyberAku dává smysl. Jde o snahu zabezpečit identity uživatelů. Většinu identit hlásících se k softwaru a IT systémům už totiž netvoří lidé, ale stroje, což zesiluje s tím, jak se stále více používá umělá inteligence (AI agenti od OpenAI a podobně). Podle studie CyberArku je poměr 82:1 ve prospěch strojů. Automatizovaný dohled nad tím bude vyžadovat hodně inovací a investic.
„Musíme vyřešit problém s přicházejícími AI agenty. Je načase udělat tento krok a být připraveni na situaci na trhu,“ shrnul Nikesh Arora, výkonný ředitel Palo Alto Networks. Ten zároveň potvrdil, že integrace CyberArku do stávajících technologií nebude jednoduchá. Analytik Cole Grolmus, který podrobně sleduje vývoj v oboru, uvedl, že strategie Palo Alto Networks ve skupování firem a jejich integrace doposud z větší části fungovala.
Kramerův prodejní „pitch“ nicméně na trhu bezpochyby může rezonovat, stejně jako před lety rezonovaly podobné argumenty Palo Alto Networks jakožto mladého vyzyvatele firem typu Cisco. Cyklus, kdy se z mladého inovátora stane velká ryba nakupující startupy s různou mírou úspěchu integrace jejich technologií a týmů, je v IT běžný.
Ani CyberArk už není nejmladším dodavatelem. Firma vznikla v roce 1999 a 11 let je na burze, odkud jí nyní Palo Alto Networks stáhne. CyberArk se společně se zmiňovaným Check Pointem řadí mezi nejhodnotnější firmy Izraele. Zakladatelé původně chtěli firmu zachovat nezávislou, stejně jako Check Point. Server e15.cz před pár lety v Tel Avivu mluvila se zakladatelem a výkonným ředitelem CyberArku Udim Mokadym. „Hodně zdejších startupů je rychle prodáno. My jsme si vybrali jinou cestu, chceme vytvořit silnou společnost,“ uvedl tehdy. To se vzhledem k odkupní ceně podařilo, samostatná ale nakonec nezůstala.
Kramer nyní mluví podobně jako kdysi Mokady – chce mít samostatně operující podnik. „Historie CyberArku je vítězstvím jeho zakladatelů, týmů a izraelského ekosystému. Současně však zůstat nezávislým vyžaduje dlouhodobou strategii pro budování platformy a přesvědčení během toho, jak se hýbou cykly na trhu,“ navázal Kramer.
Kyberbezpečnostní trh je plný příležitostí
„Tímto směrem se ubírají také další izraelské firmy. Do budoucna uvidíme více a více velkých a globálních firem, které nebudou mít zájem nechat se prodat,“ popsal pro e15.cz Chemi Peres, syn Šimona Perese a jeden z nejvýznamnějších investorů rizikového kapitálu v Izraeli, který vede fond Pitango.
V kybernetické bezpečnosti každopádně bude podle všeho potenciálu pro další úspěšné byznysy hodně. Google koupil Wiz za 32 miliard dolarů kvůli tomu, aby mohl analyzovat cloudové aplikace, což jsou dnes skoro všechny běžně používané softwarové nástroje. Na trhu jsou také další nové zajímavé společnosti jako izraelsko-americký SentinelOne, který rovněž rozvíjí početný vývoj v Praze.