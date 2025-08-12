Takhle bude vypadat utajený vnitroblok uprostřed Prahy. Projekt Savarin vznikne do čtyř let
Developerská skupina Crestyl získala pravomocné územní rozhodnutí pro projekt Savarin v sousedství pražského Václavského náměstí. Přestavba rozsáhlého vnitrobloku, jehož součástí je i zrekonstruovaný barokní palác Savarin, se tak výrazně přiblížila. Samotnou stavbu chce investor zahájit už příští rok, dokončení a otevření veřejnosti plánuje na rok 2029.
Podobu projektu navrhlo londýnské architektonické a designérské studio Heatherwick. Savarin se stane jeho prvním realizovaným projektem v kontinentální Evropě. „Projekt je pro nás srdcovou záležitostí. O to více nás těší, že máme územní rozhodnutí a můžeme se pustit do přípravy stavebního řízení,“ řekl generální ředitel Crestylu Simon Johnson.
Projekt propojí Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Bude tvořen čtyřmi navazujícími propojenými částmi. Středobodem se stane historická jízdárna obklopená novým náměstím se zelení, kavárnami a restauracemi. Součástí má být také víceúčelový sál pro kulturní a společenské akce, galerie pro případné umístění Slovanské epopeje a nový bezbariérový vstup do metra Můstek.
Podle developera projekt počítá nejen s výstavbou nových veřejných prostor, ale i s kompletní renovací všech památkově chráněných budov v okolí, podobně jako tomu bylo u samotného barokního paláce Savarin. Jeho rekonstrukce, která začala koncem roku 2021 a skončila loni na podzim, byla první fází celého projektu. Během oprav byly obnoveny původní barokní detaily a na fasádu se vrátily kopie soch Ignáce Františka Platzera. Letos v únoru v paláci otevřelo Mucha muzeum se stálou expozicí „Alfons Mucha: Secese a utopie“.
Vizualizace projektu Savarin. |
Veřejně přístupné prostory projektu Savarin mají zahrnovat pasáže, střešní zahrady a relaxační zóny. Jednotlivé části nabídnou například gastronomické centrum Time Out Market s patnácti gastro provozy, pasáž s obchody a službami nebo restaurace se zeleným vnitroblokem.
Crestyl slibuje navázat na tradici pražských pasáží a nabídnout nový otevřený prostor u Václavského náměstí, který má být dostupný místním i turistům. Součástí koncepce je propojení ulic kolem celého bloku a vznik další klidové zóny v centru, vedle Františkánské zahrady.