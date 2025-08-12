Předplatné

Takhle bude vypadat utajený vnitroblok uprostřed Prahy. Projekt Savarin vznikne do čtyř let

Vizualizace projektu Savarin.

Vizualizace projektu Savarin. Zdroj: Crestyl

Vizualizace projektu Savarin.
Vizualizace projektu Savarin.
Vizualizace projektu Savarin.
Vizualizace projektu Savarin.
Vizualizace projektu Savarin.
14 Fotogalerie
bla
Diskuze (0)

Developerská skupina Crestyl získala pravomocné územní rozhodnutí pro projekt Savarin v sousedství pražského Václavského náměstí. Přestavba rozsáhlého vnitrobloku, jehož součástí je i zrekonstruovaný barokní palác Savarin, se tak výrazně přiblížila. Samotnou stavbu chce investor zahájit už příští rok, dokončení a otevření veřejnosti plánuje na rok 2029.

Podobu projektu navrhlo londýnské architektonické a designérské studio Heatherwick. Savarin se stane jeho prvním realizovaným projektem v kontinentální Evropě. „Projekt je pro nás srdcovou záležitostí. O to více nás těší, že máme územní rozhodnutí a můžeme se pustit do přípravy stavebního řízení,“ řekl generální ředitel Crestylu Simon Johnson.

Projekt propojí Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Bude tvořen čtyřmi navazujícími propojenými částmi. Středobodem se stane historická jízdárna obklopená novým náměstím se zelení, kavárnami a restauracemi. Součástí má být také víceúčelový sál pro kulturní a společenské akce, galerie pro případné umístění Slovanské epopeje a nový bezbariérový vstup do metra Můstek.

Podle developera projekt počítá nejen s výstavbou nových veřejných prostor, ale i s kompletní renovací všech památkově chráněných budov v okolí, podobně jako tomu bylo u samotného barokního paláce Savarin. Jeho rekonstrukce, která začala koncem roku 2021 a skončila loni na podzim, byla první fází celého projektu. Během oprav byly obnoveny původní barokní detaily a na fasádu se vrátily kopie soch Ignáce Františka Platzera. Letos v únoru v paláci otevřelo Mucha muzeum se stálou expozicí „Alfons Mucha: Secese a utopie“.

Vizualizace projektu Savarin.Vizualizace projektu Savarin. | Zdroj: Crestyl

Veřejně přístupné prostory projektu Savarin mají zahrnovat pasáže, střešní zahrady a relaxační zóny. Jednotlivé části nabídnou například gastronomické centrum Time Out Market s patnácti gastro provozy, pasáž s obchody a službami nebo restaurace se zeleným vnitroblokem.

Crestyl slibuje navázat na tradici pražských pasáží a nabídnout nový otevřený prostor u Václavského náměstí, který má být dostupný místním i turistům. Součástí koncepce je propojení ulic kolem celého bloku a vznik další klidové zóny v centru, vedle Františkánské zahrady.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů