Čínský trh s automobily i ryze elektrickými vozy je největší na světě. Pro řadu evropských automobilek tak představuje klíčové odbytiště. Pokud by Peking v rámci odvety zatížil prodeje evropských hráčů v Číně dodatečnými cly, tržby automobilek by dostaly silnou ránu. Pro mnohé výrobce ze starého kontinentu je hrozba celního „ping-pongu“ o to nepříjemnější, že část v Číně vyráběných vozů vyvážejí do Evropy, takže by i oni platili vyšší cla. Stejně jako například americká Tesla, jež vyrábí v Šanghaji.

Vzniklý mix nejistot a hrozeb vytváří největší tlak na akcie gigantů, jakými jsou Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW či Stellantis. Příběh každého jednoho hráče se však liší a v některých případech jsou poklesy akciových titulů až přehnané a mohou představovat investiční příležitost, shodují se portfolio manažeři a analytici oslovení e15.